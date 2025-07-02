İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 5. HUKUK DAİRESİ

İstanbul BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 5. HUKUK DAİRESİNDEN

ESAS NO : 2023/1305 Esas

KARAR NO : 2025/742

Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından davalılar Mustafa Onur ve diğerleri aleyhine Dairemizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasında :

1- Davacı idare vekilinin istinaf başvurusunun HMK. nun 353/1-b/1 maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE, karar verilmiş olup, adresi tespit edilemeyen ve bilinen adresi Acıbadem mahallesi Akağaçsokak: 1 D:4 Üsküdar/istanbul olan davalı MUSTAFA ONUR 'a Dairemiz karar ilamı ve davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekilinin temyiz dilekçesinin ilan yolu ile duyurulmasına karar verilmiştir.

Dairemize ait 22/04/2025 tarih 2023/1305 esas ve 2025/742 karar sayılı ilamı ve davacı Karayolları Genel Müdürlüğünün 26/05/2025 tarihli temyiz dilekçesinin ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde hükme karşı ve temyiz dilekçesine karşı temyiz kanun yoluna başvurulmadığı takdirde ve temyiz başvurusuna karşı cevap verilmediği takdirde kararın kendisi açısından kesinleşmiş sayılacağı tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur . 23/06/2025

#ilangovtr Basın no ILN02252442