İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 5. HUKUK DAİRESİ

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 5. HUKUK DAİRESİNDEN

ESAS NO : 2024/2455 Esas

KARAR NO : 2025/124

Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından davalı Beyhan AKDURUK ve diğer dava arkadaşları aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında :

Dairemizden verilen 28/01/2025 tarihli karar ilamı ile :

"HÜKÜM : Ayrıntısı ve gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1- Davacı idare vekilinin istinaf başvurusunun HMK.nun 352 maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,

2- Davacı idare harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

3- Yapılan istinaf yargılama giderlerinin davacı idare üzerinde bırakılmasına,

4- İstinaf incelemesi sırasında duruşma açılmadığından vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda, 6100 sayılı HMK.nun 361. maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde Yargıtay nezdinde temyiz kanun yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verildi." şeklinde karar verilmiş olup :

Verilen bu karar davacı Karayolları vekili tarafından verilen 20/03/2025 tarihli dilekçe ile temyiz edilmiştir.

Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı Beyhan AKDURUK'a ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla;

Davalı 30604866610 T.C. Kimlik numaralı Beyhan AKDURUK'a Dairemizden verilen 28/01/2025 tarihli ve 2024/2455 esas ve 2025/124 Karar sayılı ilamına karşın davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından sunulan temyiz dilekçesinin 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. Maddesi gereğince işbu ilanın yayın tarihini müteakip 1 ay sonunda adı geçene tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihini müteakip iki hafta içerisinde temyiz dilekçesine karşı beyanda bulunmak üzere şerhli davetiye yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 25/03/2025

#ilangovtr Basın no ILN02200644