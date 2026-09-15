T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 37. HUKUK DAİRESİ

İLAN

DOSYA NO : 2023/1266

KARAR NO : 2024/3127

Davacı , MALİYE HAZİNESİ ile Davalılar , ADİL BAŞARAN, AHMET BAŞARAN, ALİŞ DURGUT, DİDEM USTAHÜSEYİN, DİLEK KORU, ELFİDE KARABUDAK, EMRE BAŞARAN, ERGÜN BAŞARAN, ESAT BAŞARAN, FAİZE BAŞARAN, FERHAT BAŞARAN, GÖNÜL BAŞKURT, GÜLÇAN NACAK, GÜLNAZİK ÇARDAK, GÜLTEN SÖZEN, HARUN BAŞARAN, HASİBE KESKİN, HATİCE BALIKÇI, HAVVA KORKMAZ, HURİYE BAŞARAN, KADRİYE KERKENEZ, LOKMAN DURGUT, MESUT ALAN, MURAT BAŞARAN, MUSTAFA KORKMAZ, NAZİFE MERİÇLİLER, NİLÜFER BATMAZ, NURCAN SOLAK, NUSAMETTİN BAŞARAN, SAADET ATALAY, SAİT BAŞARAN, SALİM BAŞARAN, SEBİLE BAŞARAN, SUBYEN ALAN, SÜLEYMAN KORKMAZ, ŞENEL BAŞARAN, ŞEVKET BAŞARAN, ÜZEYİR DURGUT, ÜZEYİR DURGUT, ZELKİF BAŞARAN, ZİYA KORKMAZ arasında dairemizde görülmekte olan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davası nedeniyle;

Dahili Davalı Ergün BAŞARAN tüm aramalara rağmen bulunamadığından, adı geçen dahili davalıya gerekçeli kararın ve temyiz dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

HÜKÜM : Gerekçesi ayrıntılı kararda açıklandığı üzere;

1- KIRKLARELİ KADASTRO MAHKEMESİ'NİN 2013/104 ESAS VE 2022/22 KARAR sayılı kararında mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesi bakımından usul ve esas yönünden yasaya aykırı bir durum bulunmamasına göre, davacı vekilinin istinaf başvurusunun HMK'nın 353/1-b.1 maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,

2-Taraflarca yatırılan gider avansından kullanılmayan kısmın HMK'nın 333. Maddesi gereği yatıran tarafa iadesine,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda 13/12/2024 tarihinde tarafların yokluğunda oy birliği ile taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere verilmiş olan gerekçeli kararın ve Davacı Hazine vekili Av. Şakir İnanç'ın 13/01/2025 tarihli temyiz dilekçesinin tebliği yerine geçerli olmak üzere tebligat yapılamayan Dahili Davalı Ergün BAŞARAN'a İLANEN tebliğ olunur. 09.09.2026

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