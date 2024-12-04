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İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 33. HUKUK DAİRESİ

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 33. HUKUK DAİRESİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2024 00:00

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 33. HUKUK DAİRESİNDEN

ESAS NO : 2022/1928 Esas
KARAR NO : 2024/1652
DAVALI : YUSUF ÖZÇELİK

Davacı Nezaket TAŞDEMİR tarafından davalılar Sosyal Güvenlik Kurum ve Yusuf ÖZÇELİK aleyhine açılan tespit davası nedeniyle;
Dairemizin2022/1928 Esas, 2024/1652 Karar sayılı 31.10.2024 tarihli karar ilamı davalı Yusuf ÖZÇELİK'e tebliğ edilmek istenmiş; dosya üzerinde yapılan incelemede, davalının adres kayıt sisteminde, ikamet ve mernis adresi tespit edilemediğinden Dairemizin kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
HÜKÜM :
1- Davalı Kurumun istinaf başvurusunun esastan reddine,
2 -Kurum harçtan muaf olduğundan istinaf karar harcı alınmasına yer olmadığına,
3- Davalı Kurum tarafından yapılan istinaf yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,
İlişkin, dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda 31.10.2024 tarihinde oy birliği ile tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde Yargıtay'da temyiz yolu olanaklı olarak karar verildi.
Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 19.11.2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02134180