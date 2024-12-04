İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 33. HUKUK DAİRESİ

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 33. HUKUK DAİRESİNDEN

ESAS NO : 2022/1928 Esas

KARAR NO : 2024/1652

DAVALI : YUSUF ÖZÇELİK

Davacı Nezaket TAŞDEMİR tarafından davalılar Sosyal Güvenlik Kurum ve Yusuf ÖZÇELİK aleyhine açılan tespit davası nedeniyle;

Dairemizin2022/1928 Esas, 2024/1652 Karar sayılı 31.10.2024 tarihli karar ilamı davalı Yusuf ÖZÇELİK'e tebliğ edilmek istenmiş; dosya üzerinde yapılan incelemede, davalının adres kayıt sisteminde, ikamet ve mernis adresi tespit edilemediğinden Dairemizin kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM :

1- Davalı Kurumun istinaf başvurusunun esastan reddine,

2 -Kurum harçtan muaf olduğundan istinaf karar harcı alınmasına yer olmadığına,

3- Davalı Kurum tarafından yapılan istinaf yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,

İlişkin, dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda 31.10.2024 tarihinde oy birliği ile tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde Yargıtay'da temyiz yolu olanaklı olarak karar verildi.

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 19.11.2024

#ilangovtr Basın no ILN02134180