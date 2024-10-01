T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 31. CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DOSYA NO : 2024/1680 Esas

KARAR NO : 2024/2291



Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/06/2024 tarihli ilamı ile 292/1 maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Hasan ve Fazliye oğlu, 15/03/1966 doğumlu, Sakarya, Kocaali, Cedit mah/köy nüfusuna kayıtlı ADNAN EKŞİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.



1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,



2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, tebliğ tarihinden itibaren15 gün içerisinde, Dairemize veya Dairemize iletilmek üzere bulunan yer Adliyesi Ceza Mahkemelerinden birine veya Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerinden birine bir dilekçe verilmesi veya bu mercilerin zabıt katibine bir beyanda bulunulması, bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve Hakime onaylatılması suretiyle, tutuklu veya hükümlü olarak Ceza İnfaz Kurumu veya Tutukevinde bulunulması halinde Ceza İnfaz Kurumu veya Tutukevi Müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek ve dilekçede CMK'nun 294 ve 295. Maddeleri gereğince temyiz gerekçelerinin belirtilmesi gerektiği, aksi halde temyiz gerekçesi belirtilmediğinden temyiz talebinin reddine karar verileceği, bu şekilde süresi içerisinde Temyiz yoluna müracaat edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 30.09.2024

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