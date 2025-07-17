İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 29. CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 29. CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/3892Esas

KARAR NO : 2025/1599

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesinin 2023/387 esas, 2023/939 sayılı kararı ile, Elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık suçundan mahkumiyetine karar verildiği, ve verilen hükme karşı istinaf talebinde bulunulduğu, dosyanın istinaf incelemesi için Dairemize gönderildiği Dairemizin 2023/3892sas,2025/1599 sayılıesas ve karar numarası yazılı 21/05/2025 tarihli ilamını temyize tabi olduğundan, Sanık INASS GHALI'ya kararın tebliğ edilemediği,

Bu nedenle;

Said kızıRajaa' dan olma 29/03/1999Fas doğumlu INASS GHALI (açık adresi dosyasında yer almayan)

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye genelinde günlük olarak yayınlanan ve tirajı 50.000'in üstünde bir gazetede İlanen tebliğine,

2- Sanık INASS GHALI hakkında hırsızlık suçuna yönelik dairemizce verilen esastan red kararı açısından CMK’nın 280/1-a ve 286/1 maddeleri gereğince Cumhuriyet Başsavcılığı yönünden kararın geliş tarihinden, istinaf başvurusunda bulunan yönünden ise tebliğ tarihinden itibaren 2 (iki) hafta içinde Yargıtay'ın ilgili Ceza Dairesine sunulmak üzere dairemize verilecek dilekçe veya zabıt katibine yapılacak beyan ve bu beyanın tutanağa geçirilmesi veyahut da bir başka İlk Derece Ceza Mahkemesi veya Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek, ya da zabıt katibine beyanda bulunup tutanak tutturup hakime onaylatmak ve tutuklu/hükümlü olanlar yönünden de aynı süre içerisinde bulunduğu cezaevi katibine veya kurum müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta dilekçe vermek suretiyle Yargıtay'da TEMYİZ yasa yoluna başvurabileceği hususu İLAN olunur. 13/07/2025

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