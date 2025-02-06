T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 18. CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

Dosya No : 2024/404 Esas

Karar No: 2024/2537

Görevi Kötüye Kullanma suçundan Dairemizin17/09/2024 tarih,2024/404 Esas ve 2024/2537 Karar sayılı kararı ile sanık Tuncay KILIÇ'ın 5237 Sayılı TCK 53/1-a maddesindeki hak ve yetkileri kötüye kullanmak suretiyle işlediği anlaşılmakla, aynı Yasa'nın 53/5 maddesi gereğince, ayrıca cezasının infazından sonra işlemek üzere takdiren 37 gün süre ile 53/1-a madde-fıkra bendinde belirtilen hak ve yetkileri kullanmasının yasaklanmasına" şeklinde paragrafın eklenmek suretiyle sair yönleri usul ve kanuna uygun olan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, dair karar verilen Hıdır ve Fatma oğlu, 21/03/1981 doğumlu, Sivas, Zara, Igdırmah/köy nüfusuna kayıtlı TUNCAY KILIÇ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ÜLKE GENELİNDE TİRAJI 50.000 üzerinde bir GAZETEDE ve BİR İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 05.02.2025

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