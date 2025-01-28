İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 12. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 12. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

DOSYANO: 2024/1824

KARAR NO: 2024/1749

TASFİYE MEMURU : HASAN HÜSEYİN MEMİK

Davacı , Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Davalılar , İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, Termko Soğutma Sanayii Anonim Şirketi ve Vibko Elektromagnetik Makina San. AŞ. arasında görülmekte olan Şirketin İhyası davası nedeniyle; yapılan istinaf incelemesi sonucunda verilen 02/12/2024 tarih, 2024/1824 Esas ve 2024/1749 Karar sayılı karar uyarınca;

HÜKÜM :Davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulüne; İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 27/02/2020 Tarih 2019/611 Esas 2020/191 Karar sayılı kararın HMK'nun 353(1)b-2 gereği KALDIRILMASINA;

"1- Davalı Termko Soğutma Sanayii A.Ş. hakkındaki davanın hukuki yarar yokluğundan usulden reddine, Vibko şirketi terkin edildiğinden aleyhine açılan davanın pasif husumet yokluğundan reddine,

2- Davalı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü aleyhine açılan davanın kabulü ile; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 167810-0 sicil numarasında kayıtlı iken 31.07.2013 tarihinde sicil kaydı resen terkin edilen Vibko Elektromağnetik Makina Sanayii A.Ş.nin tüzel kişiliğinin İstanbul Anadolu 19. İş Mahkemesinin 2019/18 Esas sayılı davasının görülmesi, infazı işlemleri ile sınırlı olarak ihyasına, Kararın tescil ve ilanına, tasfiye memuru olarak şirket yönetim kurulu başkanı Hasan Hüseyin Memik'in atanmasına,"

İlk derece yargılamasına ilişkin olarak;

Davacı harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

Davacı tarafından yapılan yargı giderlerinin üzerinde bırakılmasına, davacı yararına vekalet ücreti takdir edilmemesine,

Talep halinde kullanılmayan gider avansının yatıran tarafa iadesine"

Davacı tarafından yapılan istinaf yargı giderinin üzerinde bırakılmasına,

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda HMK 362(1)-ç maddesi uyarınca kesin olmak üzere oy birliği ile karar verilmiş olup;

Tasfiye Memuru Hasan Hüseyin Memik'e verilen istinaf kararının tebliği yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 15/01/2024

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