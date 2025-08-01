İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 1. HUKUK DAİRESİ

İstanbul BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 1. HUKUK DAİRESİNDEN

ESAS NO : 2023/1127 Esas

KARAR NO : 2025/1586

İstanbul Anadolu 6 Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019/121 Esas 2022/355 Karar sayılı dosyasında yapılan istinaf talebi üzerine Dairemizin 2023/1127 esas sırasına kaydı yapılan dosyada;

HÜKÜM :

Yukarıda açıklanan gerekçelerle;

A-Davacı istinaf başvurusunun 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 353/(1)-b-2maddesi gereğince kabulüne,

B-İstanbul Anadolu 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 17/05/2022 tarihli 2019/121 Esas ve 2022/355 Karar sayılı kararının yukarıda açıklanan nedenlerle kaldırılmasına, hükmün aşağıdaki şekilde yeniden kurulmasına,

''1-Davanın kabulü ile;

İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 694 ada, 2 parsel, zemin kat 1 numaralı bağımsız bölümün davalı Sinan Gülen adına olan tapu kaydının iptali ile davacı Vildan Tanyeri adına tesciline, İİK 28.maddesi uyarınca ilgili tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmasına,

2-Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken 21.859,20TL karar ve ilam harcından peşin alınan 170,78TL harcın mahsubu ile bakiye 21.688,42‬TL harcın davalıdan tahsili ile Hazineye irat kaydına,

Karar, temyiz edilmediği takdirde HMK 359/4 maddesi uyarınca harç tahsil müzekkeresinin İlk Derece Mahkemesince yazılmasına,

3-Karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca hesaplanan 51.200,00TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Davacı tarafça yatırılan 170,78TL karar ve ilam harcı ile 44,40TL başvurma harcı toplamı ile 215,18TL yargılama harcının davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Davacı adli yardımdan yararlanmakla suç üstü ödeneğinden karşılanan ilan ücreti 481,00 TL, keşif ücretleri 2.139,90 TL, posta ve davetiye gideri 25 TL olmak üzere toplam 2.645,9‬0-TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile Hazineye irat kaydına,

6-Davacı tarafından yatırılan teminatın karar kesinleştiğinde ve talep halinde İlk Derece Mahkemesince davacıya iadesine,

7-Bakiye gider avansının karar kesinleştiğinde İlk Derece Mahkemesince davacıya iadesine, ''

C-Davacı adli yardımdan yararlandığından istinaf karar harcı hususunda karar verilmesine yer olmadığına,

D-

a)Davacı tarafça yapılan 131,00TL istinaf yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

b)Davacı taraf adli yardımdan yararlandığından tahsil edilmeyen ve istinafa başvuru tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar Kanunu uyarınca 492,00TL başvurma harcının davalıdan tahsili ile Hazineye irat kaydına,

E-İstinaf incelemesinde duruşma açılmadığından davacı lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda HMK 361/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren iki (2) haftalık yasal süre içerisinde temyiz yasa yolu açık olmak üzere18/07/2025 tarihinde oy birliği ile karar verildiği, davalı Sinan GÜLEN'e karar ilamının tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 28/07/2025

#ilangovtr Basın no ILN02271161