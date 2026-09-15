İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 1. CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 1. CEZA DAİRESİ

T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 1. CEZA DAİRESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2024/1520 Esas

KARAR NO : 2025/1478

KARAR TARİHİ : 06.11.2025

SUÇLAR : Kasten Öldürme

KARAR ÖZETİ :

İlk derece mahkemesince (İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi) yapılan yargılama sonucunda sanık hakkında kasten öldürme suçundan TCK'nın 81/1, 29/1, 62/1, 53, 63 maddeleri gereğince 12 Yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, bu karara karşı sanık müdafii ve katılan vekili tarafından yapılan istinaf başvurusu üzerine dosya Dairemize gönderilmiş ve istinaf incelemesi sonucunda Dairemizin 06.11.2025 tarih, 2024/1520 esas ve 2025/1478 karar sayılı kararı ile temyiz yasa yolu açık olmak üzere istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

Dairemiz gerekçeli istinaf kararı tüm aramalara ve araştırmalara rağmen sanık Salim Mehram'a tebliğ edilememiştir. Bu nedenle Dairemiz istinaf kararının Yabancı uyruklu, Şıh Muhammed ve Fatima oğlu, 1995 doğumlu, Afganistan Doğumlu sanık Salim Mehram'a ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. maddesi gereğince yukarıda belirtilen karar özetinin tiraji 50.000 ve altı olan GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Kararın, ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,

Tebliğ tarihinden itibaren iki (2) hafta içinde Dairemize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak veya bir başka İlk Derece Ceza Mahkemesi veya Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığı ile dilekçe gönderilmek suretiyle Yargıtay İlgili Ceza Dairesi tarafından incelenmek üzere TEMYİZ yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 10.09.2026

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