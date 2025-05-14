İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DEVLET HASTANESİ

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BEYLİKDÜZÜ DEVLET HASTANESİ İTFAİYE RAPORU EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ YAPIM İŞİ
DEVLET HASTANESİ -İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Beylikdüzü Devlet Hastanesi İtfaiye Raporu Eksikliklerinin Giderilmesi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2025/662613
1-İdarenin
a) Adı
:
DEVLET HASTANESİ -İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi
:
PINARTEPE MAH. YAVUZ SULTAN SELİM BULVARI 253.SOK. 8 BEYKENT BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası
:
2128562765 - 2128562766
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı
:
Beylikdüzü Devlet Hastanesi İtfaiye Raporu Eksikliklerinin Giderilmesi Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
1 Adet Hizmet Binasında ; İnşaat, Makine Tesisatı ve Elektrik işlerini içermektedir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Beylikdüzü Devlet Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi
:
Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
30.05.2025 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
Beylikdüzü Devlet Hastanesi İhale Salonu Pınartepe Mah. Yavuz Sultan Selim Blv. 253. Sok. No:8 Büyükçekmece/İSTANBUL
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde belirtilen BIII Grubu İşler (Bina İşleri) veya CII Grubu İşler (Isıtma-Soğutma, Havalandırma ve İklimlendirme Tesisatı İşleri) benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
#ilangovtr Basın no ILN02223236