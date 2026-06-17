İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ

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ENFEKSİYON BİRİMİNE 14 KALEM MALZEME ALIMI
Enfeksiyon Birimine 14 Kalem Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası (İKN)
:
2026/1008948
1- İdarenin
1.1. Adı
:
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ
1.2. Adresi
:
Başakşehir Mahallesi G-434 Caddesi No: 2L Başakşehir/İSTANBUL BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
1.3. Telefon numarası
:
02129096000
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhalenin
2.1. Tarih ve Saati
:
16.07.2026 - 10:30
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres
:
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimlik Binası 1. Kat İhale Birimi
3- İhale konusu mal alımının
3.1. Adı
:
Enfeksiyon Birimine 14 Kalem Malzeme Alımı
3.2. Niteliği, türü ve miktarı
:
14 Kalem Malzeme Alımı
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Tıbbi Sarf Depo Birimi ve Biyomedikal Depo Birimi
3.4. Süresi/teslim tarihi
:
Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacak olup, idarenin yazılı talebi doğrultusunda 28.02.2027 tarihine kadar sözleşme süresi sonuna kadar 10 (on) iş günü içinde peyderpey olarak ilgili depoya teslim edilecektir.
3.5. İşe başlama tarihi
:
Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
4.3.1. Ürünün piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
Kapsam Dışı Beyanı
4.3.2 Katalog ve/veya fotoğraf ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana ilişkin belgelere ait bilgiler:
UBB/ÜTS Barkod Listesi
4.3.3. Numune sunulması istenmektedir.
4.3.4. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:
Akreditasyon Belgesi
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
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