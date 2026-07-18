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İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2026 00:00

Örnek No:54*

T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2026/185337 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/185337 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
2.300.000,001Taşıt34AKT313 Plakalı , 2023 Model , MINI Marka , F506P495 Motor No'lu , WMW41BR0XR3R83985 Şasi No'lu , Y ...

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 10:43
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 10:43
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 14/09/2026 - 10:43
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 10:43

16/07/2026

(İİK m.114/4)

 

#ilangovtr Basın no ILN02512631