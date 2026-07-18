İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:54*

T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2026/185337 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/185337 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 2.300.000,00 1 Taşıt 34AKT313 Plakalı , 2023 Model , MINI Marka , F506P495 Motor No'lu , WMW41BR0XR3R83985 Şasi No'lu , Y ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 10:43

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 10:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/09/2026 - 10:43

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 10:43

16/07/2026

(İİK m.114/4)

#ilangovtr Basın no ILN02512631