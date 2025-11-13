×
İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2025 00:00

Örnek No:54*

T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2024/9629 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/9629 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
7.000.000,001Taşıt34HSY18 Plakalı, 2020 Model, LAND ROVER Marka, 200515Y0111PT204 Motor No'lu, SALGA2BY0LA409942 Şasi nolu araç

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 11:14
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 11:14
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 11:14
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 11:14

12/11/2025

(İİK m.114/4)

 

#ilangovtr Basın no ILN02333934