İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:54*

T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2025/2205 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2205 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.020.000,00 1 Taşıt 34CEA959 Plakalı , 2019 Model , VOLKSWAGEN Marka , 3C Tipli , DCZ104939 Motor No'lu , WVWZZZ3CZKE119 ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2025 - 10:43

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2025 - 10:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2025 - 10:43

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2025 - 10:43

11/06/2025

(İİK m.114/4)

#ilangovtr Basın no ILN02240933