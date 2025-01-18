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İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2025 00:00

Örnek No:54*

T.C.
İSTANBUL
BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2024/232867 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/232867 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
900.000,00 TL1Taşıt34DSU474 Plakalı, 2021 Model, FORD Marka , MJ87141 Motor No'lu , NM0EXXTTREMJ87141 Şasi No'lu , Re ...

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 12:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2025 - 12:02
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2025 - 12:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2025 - 12:02

17/01/2025 (İİK m.114/4)

#ilangovtr Basın no ILN02159011