İSTANBUL B. B. BŞK. SATIN ALMA DAİRE BŞK. İHALE İŞLERİ ŞUBE

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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ LEVAZIM VE AYNİYAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GİYİM VE GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR
40 KALEM İŞ ELBİSESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
|İKN
|:
|2024/1462634
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ LEVAZIM VE AYNİYAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
|b) Adresi
|:
|Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 34146 Bakırköy/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|212 449 42 35 - 212 449 41 38
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|2-İhale konusu mal alımın
|a) Adı
|:
|40 KALEM İŞ ELBİSESİ
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
|40 KALEM İŞ ELBİSESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|Ürünler İdarenin İstanbul ili sınırları içerisinde göstereceği noktalara teslim edilecektir.
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|Sözleşmenin imzalanmasını takip eden gün işe başlanılacaktır. İhtiyaç listesinde yer alan malların tamamı işe başlama tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü içerisinde tek parti halinde teslim edilecektir. Teslimatlar 09:00-15:00 saatleri arasında yapılabilecektir.
|d) İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşmenin imzalanmasını takip eden gündür.
|3-İhalenin
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|18.12.2024 - 10:30
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası İhale İşleri Şube Müdürlüğü İhale Salonu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İSTANBUL
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
|Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
|4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
|4.4.1. Hazır giyim veya konfeksiyon ürünleri satışı konusunda gerçekleştirilen işler benzer işler olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
#ilangovtr iBasın no ILN02129163