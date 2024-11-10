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İSTANBUL ANADOLU YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL ANADOLU YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2024 00:00
İSTANBUL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN
 
KADIKÖY EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER  
SIRA NODOSYA  NO  İLÇESİMAHALLE SOKAK / CADPAFTAADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜM (m²)HAZİNE HİSSESİ (m²)CİNSİTAHMİNİ  BEDEL (TL)GEÇİCİ  TEMİNAT (TL)İMAR DURUMUİHALE TARİHİİHALE SAATİ
134250105098SancaktepeYenidoğan (Merve)Asur Sok._89581.072,341104/2400 (493,28 m²)Arsa8.880.000,002.220.000,00Konut Alanı 26/11/202410:00
234180102344SancaktepeSamandıra -OsmangaziSedef Sok.__647920215,95TamArsa     5.400.000,001.350.000,00Konut Alanı 26/11/202410:20
334400111483SancaktepeSamandıra -AkpınarKöknar Sok.__89324187,28TamArsa     4.450.000,001.112.500,00Konut Alanı 26/11/202410:40
434400112238SancaktepeSamandıra Emek Cad.__10151.288,2921942/42943 (658,26 m²)Arsa     7.245.000,001.811.250,00Konut Alanı 26/11/202411:00
534400112237SancaktepeSamandıra Emek Cad.__1014855,9243735/85592 (437,35 m²)Arsa     4.815.000,001.203.750,00Konut Alanı 26/11/202411:20
1-  Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti  Hazine adına kayıtlı taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun  45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde satış ihalesine çıkarılmış olup ihaleler İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ahmediye Mah. Dr. Fahri Atabey Cad. No:76 - 78 Üsküdar/İSTANBUL  adresinde, İhale Salonunda yapılacaktır. 
2- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin vermeleri gereken belgeler  
 a) Geçici Teminat Belgesi; (geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler:
 1) Tedavüldeki Türk Parası,
 2) Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
 3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerdir.  (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)
Tedavüldeki Türk Parası ile nakit olarak yatırılmak istenilen teminatlar; istekliler tarafından İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya Üsküdar Mal Müdürlüğü veznesine  yatırılması gerekmektedir.
Teminat mektuplarının ise  (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, şube limitleri ve işin özelliği belirtilecek,  banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) ve senetlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenmesi gerekmektedir.		 
(b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren ) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla  nüfus cüzdan fotokopisi ve İkametgah Belgesini;  
Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi  ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi; 
Kamu tüzel kişilerinin  tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi; 
Ortak katılım halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir. 
3-   Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde  satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Satış Bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalan kısma faiz uygulanmak suretiyle kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faiziyle tahsil edilir.    
4- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama/irtifak ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://istanbul.csb.gov.tr adresinde Milli Emlak Duyuruları bölümünden takip edilebilir.    
5- İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya Üsküdar Mal Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırmaları gerekmektedir.  Nakit olarak yatırılan Geçici Teminatlara ilişkin Alındı Makbuzunun istenilen diğer belgelerle birlikte İhale Komisyon Başkanlığına (İhale Servisine) teslim edilmesi gerekmekte olup, Geçici Teminatlarda hesaba EFT kabul edilmemektedir.  
6- Taşınmazın satışı yapılacak hissesi 5 (beş) yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.  
7- Satışı yapılan taşınmaz  KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.   
8- Satışı yapılacak taşınmaz; satış bedelleri üzerinden  5.000.000,00-TL'ye (BeşMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL'den (BeşmilyonTL'den) 10.000.000,00-TL'ye (OnMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) 10.000.000,00-TL'yi (OnMilyonTL'yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.  
9- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.   

#ilangovtr Basın no ILN02118269