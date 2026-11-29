Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL ANADOLU

SULH HUKUK MAHKEMELERİ

SATIŞ MEMURLUĞU

2025/62 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/62 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul İl, Kadıköy İlçe, GÖZTEPE Mahalle/Köy, 862 Ada, 110 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm Kıymet takdirine konu; 862 ada, 110 numaralı parsel üzerinde Apartmanın Zemin Katında bulunan 1 bağımsız bölüm numaralı Daire; İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Göztepe Mahallesi, İzzet Baltan Sokak 15 kapı numaralı adreste bulunmaktadır. Söz konusu Dairenin bulunduğu Apartman yaklaşık 8 yıl önce betonarme karkas sistemde Bodrum Kat+Zemin Kat+7 normal kat olmak üzere 9 kat olarak inşa edilmiştir.Apartmanda asansör bulunmakta olup, 1 bağımsız bölüm numaralı Daire Apartmanın Zemin katında 1 kapı numaralı Daire Antre, hol, banyo-tuvalet, Salon ile iç içe Mutfak 1 yatak odası olmak üzere 1+1 planında yaklaşık 60m2 brüt 47 m2 net alana sahip, Isınması kombi sistem doğalgaz ile olup, henüz doğalgazı bağlanmamıştır. Su ve elektriği bağlı değildir

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapu kaydı üzerinde iki adet ipotek şerhi bulunmakta olup,her iki ipotek alacaklısı Kılıçlar İnşaat Taah. Tic.ve San.A.Ş.'olup ipotek borçlularıEmrah Öztürk ile Mehmet Hakan Ünal'dır.İpotek borçluları ipoteklerin devam ettiğini ve ipotek bedelinin altında satışa muvafakatlarının bulunduğunu beyan etmişlerdir.

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Tapu Kaydındaki Gibidir.

Takdir Olunan Değer : 7.000.000,00 TL

Artırmaya İştirak İçin

Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı : 700.000,00 TL

Taşınmazın Son İmar Durumu : Dosyasında mevcut; ekli İmar Durumu Belgesine göre; İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Göztepe Mahallesi,862 ada, 110 parsel sayılı taşınmaz; 1/1000 ölçekli, 11.05.2006 tasdik tarihli, Uygulama İmar Planı, Plan Notu Tadilatları ile Lejandı Değişikliğine göre; Yençok: 15 Kat, maxKAKS:2.07, maxTAKS:0.35, Ayrık Nizam Konut alanında kalmaktadır.

Adresi : Göztepe Mahallesi, İzzet Baltan Sokak No:15 Daire: 1 Kadıköy / İSTANBUL

Arsa Payı : 44988750000000/1021488750000000

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2027 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2027 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2027 - 10:20

20/11/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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