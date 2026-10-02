İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL ANADOLU

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/70 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/70 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Kadıköy İlçe, KOZYATAĞI Mahalle/Köy, 1439 Ada, 168 Parsel, 21 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz, 1439 ada, 168 numaralı parsel üzerinde Apartmanın 10. Katında bulunan 21 bağımsız bölüm numaralı Daire; İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Kozyatağı Mahallesi, Oyak Sitesi Çıkmazı Sokak 4 kapı numaralı adreste bulunmaktadır. DİKKAT: BİRİNCİ SATIŞ GÜNÜ AÇIK ARTTIRMA HİSSEDARLAR ARASINDA OLACAKTIR. Söz konusu Dairenin bulunduğu Apartman yaklaşık 47 yıl önce betonarme karkas sistemde Bodrum Kat+Zemin Kat+11 normal kat olmak üzere 13 kat olarak inşa edilmiştir. Apartmanın ana giriş kapısı Zemin Kattan olup, giriş kapısı cam giydirme kapıdır. Merdiven sahanlıkları ve merdivenler mermer kaplı, metal korkuluklu, ahşap trabzanlıdır. Apartmanda asansör bulunmakta olup, katlara asansör ve merdivenlerden ulaşılmaktadır. Apartmanın dış cepheleri sıvalı boyalıdır. Söz konusu 21 bağımsız bölüm numaralı Daire Apartmanın 10. katında 21 kapı numaralı Dairedir. Dairenin Dış giriş kapısı ahşap kapı olup, iç mekân: Antre, hol, banyo-tuvalet, mutfak, 3 yatak odası, salon ve balkon olmak üzere 3+1 planında yaklaşık 110m2 brüt 90m2 net alana sahip dairenin; Antre, hol, banyo-tuvalet ve mutfak tabanları ile banyo-tuvaletin duvarları seramik kaplıdır. Oda zeminleri laminat parke kaplı, oda duvarları sıva üzeri saten boya, tavanda tavan boyası ve duvar le tavan birleşim noktaları kartonpiyer, iç kapılar Amerikan panel kapı, pencere doğramaları PVC. Cift Isıcam, Banyoda duşa kabin, klozet ve lavabo bulunmakta, Mutfak tezgâhı üzeri mermerit, altında üstünde ahşap malzemeden yapılı dolaplar bulunmaktadır. Isınması kombi sistem doğalgaz iledir. Su ve elektriği bağlı çalışır vaziyettedir. Dairenin bulunduğu apartman ve daire iyi işçilik ve malzeme kalitesinde yapılıdır. Apartmanın çevresi bahçe duvarı ile çevrilidir. Belediye ve diğer kamu hizmetlerinden azami derecede faydalanmaktadır. Ulaşımı kolay, Bayar Caddesine 68m., E-5 Karayoluna 280m, Kozyatağı Metro İstasyonuna 550m. Mesafede konumludur. Not: Keşif esnasında daire kapalı olduğundan daire içerisine girilememiş olup, daire hakkındaki bilgiler kat görevlisinden ve dosya içerisindeki rapordan edinilmiştir.

Adresi : Kozyatağı Mah. Oyak Sitesi Çıkmazı No:4/21 Kadıköy / İSTANBUL

Yüzölçümü : 110 m2

Arsa Payı : 290/6641

İmar Durumu : İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Kozyatağı Mahallesi, 1439 ada, 168 parsel sayılı taşınmaz; 1/1000 ölçekli, 11.05.2006 tasdik tarihli, Uygulama İmar Planı, Plan Notu Tadilatları ve Lejandı Değişikliğine göre; Yençok: 15 Kat, maxKAKS:2.07, maxTAKS:0.35, Ayrık Nizam Konut alanında kalmaktadır

Kıymeti : 12.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 10:22

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 10:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 10:22

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 10:22

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Kadıköy İlçe, KOZYATAĞI Mahalle/Köy, 3118 Ada, 75 Parsel, 5 Nolu Bağımsız Bölüm 1-3118 ada, 75 numaralı parsel üzerindeki Apartmanın 3. Katında bulunan 5 bağımsız bölüm numaralı Daire; İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Kozyatağı Mahallesi, Dr. Şükrü Kunt Sokak 8 kapı numaralı adreste bulunmaktadır. DİKKAT BİRİNCİ AÇIK ARTTIRMA HİSSEDARLAR ARASINDA YAPILACAKTIR. Söz konusu Dairenin bulunduğu Apartman yaklaşık 7 yıl önce betonarme karkas sistemde Bodrum Kat+Zemin Kat+7 normal kat olmak üzere 9 kat olarak inşa edilmiştir. Apartmanın ana giriş kapısı Zemin Kattan olup, giriş kapısı cam giydirme kapıdır. Merdiven sahanlıkları ve merdivenler mermer kaplı, metal korkuluklu, metal trabzanlıdır. Apartmanda asansör bulunmakta olup, katlara asansör ve merdivenlerden ulaşılmaktadır. Apartmanın dış cepheleri sıvalı boyalıdır. Söz konusu 5 bağımsız bölüm numaralı Daire Apartmanın 3. katında 5 kapı numaralı Dairedir. Dairenin Dış giriş kapısı çelik kapı olup, iç mekân: Antre, hol, banyo-tuvalet, mutfak, 3 yatak odası, salon ve balkon olmak üzere 3+1 planında yaklaşık 110m2 brüt 90m2 net alana sahip dairenin; Antre, hol, banyo-tuvalet ve mutfak tabanları ile banyo-tuvaletin duvarları seramik kaplıdır. Oda zeminleri laminat parke kaplı, oda duvarları sıva üzeri saten boya, tavanda tavan boyası ve duvar ile tavan birleşim noktaları kartonpiyer, iç kapılar ahşap pres kapı, pencere doğramaları PVC. Çift ısıcam, Banyoda duşa kabin, klozet ve lavabo bulunmakta, Mutfak tezgâhı üzeri mermerit, altında üstünde ahşap malzemeden yapılı dolaplar bulunmaktadır. Isınması kombi sistem doğalgaz iledir. Su ve elektriği bağlı çalışır vaziyettedir. Dairenin bulunduğu apartman ve daire iyi işçilik ve malzeme kalitesinde yapılıdır. Apartmanın çevresi bahçe duvarı ile çevrilidir. Belediye ve diğer kamu hizmetlerinden azami derecede faydalanmaktadır. Ulaşımı kolay, Bayar Caddesine 250m., E-5 Karayoluna 500m, Kozyatağı Metro İstasyonuna 710m. Mesafede konumludur.

Adresi : Kozyatağı Mah. Dr. Şükrü Kunt Sok. No: 8 3. Kat Daire:5 Kadıköy / İSTANBUL

Yüzölçümü : 110 m2

Arsa Payı : 22176/237600

İmar Durumu :İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Kozyatağı Mahallesi, 3118 ada, 75 parsel sayılı taşınmaz; 1/1000 ölçekli, 11.05.2006 tasdik tarihli, Uygulama İmar Planı, Plan Notu Tadilatları ve Lejandı Değişikliğine göre; Yençok: 15 Kat, maxKAKS:2.07, maxTAKS:0.35, Ayrık Nizam Konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 15.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 11:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 11:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 11:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 11:45

24/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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