İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2019/132 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/132 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri :TapudaTuzla İlçesi, Aydınlı Mahallesi 8168 ada, 4 parsel sayılı taşınmaz, Bahçeler Sokağa ve Şanver sokağa cepheli olan köşe parseldir. Geometrik olarak yamuk şeklinde, topoğrafik olarak hafif eğimli, inşaat yapımına uygun özelliktedir. Keşif günü, parsel üzerinde parsele ait herhangi bir yapı / muhtesat olmayıp, boş arsa niteliğinde olduğu görülmüştür. Ancak üzerindeyan parseldeki inşaatın şantiye yapısı olarak kullandığı bir konteyner bulunmaktadır. Ayrıca parselin 1.750 m2lik kısmında Enerji Nakil Hattı koruma Kuşağı ile ilgili hak, tapu kaydında irtifak hakkı olarak işlenmiş olup, 14.09.2018 tarihli plan notu değişikliğinde "TUZLA İLÇESİ, AYDINLI MAHALLESİ ENERJİ NAKİL HATTI KORUMA KUŞAĞININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ (14.09.2018 T.T) - "Enerji Nakil Hattı Koruma Kuşağı" kaldırılan alanlarda, TEİAŞ ın kurum görüşü alınmadan uygulama yapılamaz." Denilmektedir. Parselin terk alanı olmadığı bilgisi belediyesince bildirilmiştir.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapu Kaydındaki Gibidir ( TEİAŞ' ın 99 yıl süre ile irtifak hakkı vardır)

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Tapu Kaydındaki Gibidir

Takdir Olunan Değer :87.094.000,00 TL

Arttırmaya İştirak İçin Alınan Teminatın

Nev'i ve Miktarı : 8.709.400,00 TL

Taşınmazın Son İmar Durumu :Tuzla Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20/01/2021 tarih, E-…..46889 sayılı yazısı ekinde; “Tuzla Aydınlı 8186 ada, 4 parsel sayılı yer 15/10/2012 t.t.li 1/1000 ölçekli Aydınlı Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planında E: 1,50, Hmax: 14,50 m (4 kat) yapılanma şartlarında KONUT alanında kalmaktadır” denilmektedir. Ayrıca plan üzerinde bulunan 14/09/2018 tarihli plan notu değişikliğinde "TUZLA İLÇESİ, AYDINLI MAHALLESİ ENERJİ NAKİL HATTI KORUMA KUŞAĞININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ (14/09/2018 t.t.) - "Enerji Nakil Hattı Koruma Kuşağı" kaldırılan alanlarda, TEİAŞ ın kurum görüşü alınmadan uygulama yapılamaz." denilmektedir.TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4.Bölge Müdürlüğü Tesis ve Kontrol Müdürlüğü’nün E- ……2143210 sayılı yazısında; “İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Aydınlı Mahallesi, 8168 ada, 4 numaralı parsel 154 kV Adapazarı II – Kartal E.İ. Hattının demontajı yapılan kısmın altında kalmakta olup parselin tapu kaydında bulunan irtifak hakları 154 kV Adapazarı II – Kartal E.İ. Hattının kamulaştırmasına ait olduğu ve İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Aydınlı Mahallesi, 8168 ada, 4 numaralı parselin olası bir satışı veya devri esnasında; bahse konu parsel üzerinde bulunan irtifak haklarımızın korunması ve Genel Müdürlüğümüz haklarının zarara uğratılmaması bildirilmiştir. Bahse konu parsel üzerinde bulunan irtifak haklarımızın korunması ve Genel Müdürlüğümüz haklarının zarara uğratılmaması kaydıyla söz konusu parselin satılmasında Teşekkülümüzce sakınca bulunmamaktadır” denilmektedir. İSTANBUL ANADOLU 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ’nin 2014/736 E. sayılı dosyası, 2018/238 K. Sayılı kararında; “İstanbul ili, Tuzla İlçesi, Aydınlı Mahallesi, 8168 ada, 4 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE, satışın bilirkişi Zafer Nuhoğlu’nun 22/02/2018 tarihli ek raporundaki hisse ve yüzde oranlarına göre taksim ve tahmiline…”şeklinde hüküm kurulmuştur.

Yüzölçümü : 2.972,48 m2 ( Tapu Kaydında Belirtilen)

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 11:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 11:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 11:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 11:15

09/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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