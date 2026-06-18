İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL ANADOLU

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2026/6 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli Kadıköy İlçesi, Suadiye Mahallesi, 1214 ada, 13 parsel sayılı, 1.956,00 m² arsa miktarlı ve 'BİR ZEMİN ONBİR NORMAL KATLI OTUZALTI "DAİRELİ BAHÇELİ KARGİR APARTMAN" vasıflı ana taşınmazın üzerindeki kat mülkiyeti kurulu binanın, 5. kat, 18 nolu, 40/1280 arsa paylı ve Daire nitelikli bağımsız bölümün 1/2 hissesi FATMA CANAN ALPTEKİN: MEHMET EMİN Kızı adına kayıtlı, 1/2 hissesi FATMA CANAN ALPTEKİN: MEHMET EMİN Kızı, TÜRKAN BAYAZIT: MUSTAFA KEMAL Kızı, FATMA CANAN ALPTEKİN: MEHMET EMİN Kızı adına 95620189 ELBİRLİĞİ NO ile kayıtlı, 1/40 hissesi FATMA CANAN ALPTEKİN: MEHMET EMİN Kızı adına kayıtlı olduğu anlaşılmıştır. Beyan (AT) 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır. (26.11.2025 tarih, 63468 yevmiye) (İlgili beyan mevcut yapıya aittir.) Davaya konu taşınmaz Suadiye Mahallesi Kaptan Arif Sokak No: 50, Kazım Erdem Apartmanı, Kat: 5, Daire: 18 Kadıköy / İstanbul (1214 Ada 13 No'lu Parsel) açık posta adresinde konumludur. Davaya konu taşınmazın konumlu olduğu parsel üzerinde ayrık düzende inşa edilmiş 1 adet bina bulunmakta olup yaklaşık 49 yıllıktır. Taşınmazın konumlu olduğu bina ayrık nizam ve betonarme karkas yapı tarzında bodrum kat + zemin kat + 11 normal katlı olarak inşa edilmiştir. Binanın bodrum katında ortak alanlar, zemin katında 3 adet daire, 1. Normal katında 3 adet daire, 2. Normal katında 3 adet daire, 3. Normal katında 3 adet daire, 4. Normal katında 3 adet daire, 5. Normal katında 3 adet daire, 6. Normal katında 3 adet daire, 7. Normal katında 3 adet daire, 8. Normal katında 3 adet daire, 9. Normal katında 3 adet daire, 10. Normal katında 3 adet daire, 11. Normal katında 3 adet daire bulunmaktadır. Binada toplam 36 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Ana yapının girişi zemin kattan binanın kuzey tarafından, camlı çelik kapı aracılığıyla sağlanmakta olup, Yapı giriş holü döşemesi, kat holleri döşemeleri ve merdiven ve sahanlıkları mermer kaplıdır. Davaya konu 'Daire" nitelikli 18 bağımsız bölüm no lu taşınmaz 5. Normal katta konumludur. Taşınmaz Antre, hol, salon, 3 oda, mutfak, banyo, wc ve 2 balkon hacimlerinden oluşmakta olup yaklaşık brüt 115 m² kullanım alanına sahiptir. Davaya konu 18 nolu daire keşif günü kapalı olduğundan içerisine girilememiştir, Daire içerisine girilemediğinden iç detay özellikleri hakkında komşu16 nolu daire sakininden bilgi alınmıştır.

Adresi : Suadiye Mah Kaptan Arif Sokak No 50 Kazım Erdem Apartmanı Kat 5 Daire 18 Kadıköy / İSTANBUL

Yüzölçümü : 115 m2

İmar Durumu : Kadıköy Belediyesi İmar Müdürlüğünde edinilen bilgiye göre dava konusu taşınmazın konumlu olduğu parsel 11.05.2006-21.02.2017-17.10.2017-20.02.2022-16.03.2023 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Kadıköy Merkez E5 (D-100) Otoyolu Ara Bölgesi Uygulama İmar Planı paftasında 'Konut Alanı' olarak gösterilen bölgede kaldığı öğrenilmiştir. Plan notlarına göre yapılaşma şartları 'İnşaat Nizamı: Ayrık, Hmax: 15 kat, Taks 0,35, Kaks 2,07 şeklindedir.

Kıymeti : 15.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: 6306 sayılı kanun gereğince riskli yapıdır şerhi bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 10:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 10:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 10:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 10:29

09/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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