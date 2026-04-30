İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL ANADOLU

SULH HUKUK MAHKEMELERİ

SATIŞ MEMURLUĞU

2025/362 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/362 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : Kıymet takdirine konu; tapuda Orhanlı Mahallesi 7018 ada, 2 numaralı parsel; İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Orta Mahallesi, 30 Ağustos Caddesi 16 kapı numaralı adreste bulunmaktadır. Söz konusu parsel geometrik olarak yamuk dörtgen şeklinde, topoğrafik olarak meyilsiz düz vaziyettedir. zeminde boş arsa durumundadır. Üzerinde herhangi bir yapı veya ağaç bulunmamaktadır. Ulaşımı kolay, Preveze Caddesine 130m, Demokrasi Caddesine 450m,Anadolu otoyoluna: 785m, Sabancı Üniversitesine: 883m mesafede konumludur. Bilirkişice Çevrede yapılan araştırmalara göre Konut İmarlı emsal parsellerin ortalama alım satım rayiç değerlerinin 30.000,00TL /m2 olduğunu belirlenmiştir.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapu Kaydındaki Gibidir. Tapu kaydında yer alan hak ve yükümlülükleri ile birlikte satışı yapılacaktır (ekde tapu kaydı eklidir)

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Tapu Kaydındaki Gibidir. Tapu kaydında yer alan hak ve yükümlülükleri ile birlikte satışı yapılacaktır (ekde tapu kaydı eklidir)

Takdir Olunan Değer : 7.954.800,00 TL

Artırmaya İştirak İçin

Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı : 795.480,00 TL

Taşınmazın Son İmar Durumu : Dosyasında mevcut; Tuzla Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.12.2025 tarih 357226 sayılı yazılarında; İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Orhanlı (Orta) Mahallesi, 7018 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz; 1/1000 ölçekli, 19.03.2013 tasdik tarihli, Tuzla Orhanlı Sanayi Bölgesi Uygulama İmar Planında E:1.25 Sabiha Gökçen Havalimanı Mania limitlerine uymak kaydıyla Hmax:12.50 metreye kadar yapılanma koşullarında Konut Alanında kalmaktadır.

Adresi : Orta Mahalle 30 Ağustos CaddesiNo:16 Tuzla / İSTANBUL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 11:55

Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 11:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 11:55

Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 11:55

29/04/2026 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

