İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/120 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/120 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Ümraniye İlçe, C.MERİÇ Mahalle/Köy, 126 Ada, 1 Parsel, Davaya konu taşınmaz "Cemil Meriç Mahallesi Halk Caddesi No: 56, Ümraniye /İstanbul" (126 Ada 1 No'lu Parsel) açık posta adresinde konumludur. Davaya konu taşınmaz Ümraniye İlçesi, Çemil Meriç Mahallesi, Halk Caddesi ile Vefakâr sokak ve Şehit Ahmet Güvenç sokaklara cephelidir. Dava Konusu taşınmaz; Çemil Meriç Mahallesinde konumlu olup bölgenin ana arterlerinden olan Halk Caddesine cepheli konumda yer almaktadır. Söz konusu taşınmazın civarı iskan sahası olarak teşekkül etmiş, ulaşım imkanları iyi düzeyde ve her türlü belediye teknik hizmetlerinden yararlanmakta olduğu anlaşılmıştır. Davaya konu parsel Şile Otoyoluna 2.00km, Ayedaş Bölge Müdürlüğüne 1.50km, İmes Sanayi sitesine 2.00km, E-5 karayoluna 6.00km, Ketropol AVM'ye 3.km, İstanbul çevreyoluna 2.00km, Meydan AVM'ye 1.50km mesafede olduğu anlaşılmıştır. Davaya konu taşınmaz "Cemil Meriç Mahallesi Halk Caddesi No: 56, Ümraniye / İstanbul" (126 Ada 1 No'lu Parsel) açık posta adresinde konumludur. Davaya konu 126 ada, 1 parsel sayılı 734.00 m2 miktarlı arsa vasfıyla kayıtlı parsel üzerinde Halk Caddesi 56 kapı numaralı 2 katlı bina ile dava dışı Bayram Kubilay'a ait 58 kapı numaralı 2 katlı bina mevcut olduğu her iki binada da kat irtifakı veya kat mülkiyeti bulunmadığı anlaşılmıştır. 56 kapı numaralı binanın zemin katında 2 adet daire ile birinci katında 1 adet daire bulunduğu binanın B.A.K. sistemde gecekondu tarzında vasat malzeme ve işçilikle inşa edilmiş takribi 25 yıllık olup, zemin katının 165.00m2, birinci katının 115.00m2 olmak üzere toplam 280.00m2 inşaat alanlı olduğu, binada elektrik, su, doğalgaz tesisatları bulunduğu anlaşılmıştır. Parsel üzerinde mevcut dava dışı (tapuda hissesi bulunmayan) ki Bayram Kubilay'a ait 58 kapı numaralı binanın B.A.K. sistemde gecekondu tarzında vasat malzeme ve işçilikle kaçak olarak inşa edilmiş takribi 25 yıllık olup, zemin katında 1 adet dükkan ile bir adet daire ve birinci katında 1 adet daire olmak üzere toplam 215.00m2 inşaat alanlı olduğu, binada elektrik, su, doğalgaz tesisatları bulunduğu anlaşılmıştır.

Adresi : Cemil Meriç Mah. Halk Caddesi No:56 Ümraniye / İSTANBUL

Yüzölçümü : 784 m2

İmar Durumu : İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğunun 2024/120 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan, 24.06.2024 tarihinde Uyap üzerinden gönderilen, Ümraniye Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E-60269154-754-113510 sayı yazısına istinaden; imar durumu Ümraniye İlçesi, Cemil Meriç Mahallesi, F22D23C2B pafta, 126 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın 20.11.2009- 25.03.2011- 17.04.2012- 12.07.2013- 15.01.2016-18.03.2016-17.03.2017- 21.04.2017 -29.11.2021 -30,11,2022 tasdik tarihli Ümraniye; Ihlamurkuyu, Aşağı Dudullu, Yukarı Dudullu ve Esenşehir Mahallelerinin havza içinde kalan kısmına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre; İLKÖĞRETİM TESİS ALANI 'nda, kısmen de YOL'da kalmakta olup, İlköğretim Tesis Alanında kalan parsellerle tevhid edilmeden uygulama yapılamaz. Plan Notlarında “Avan Projesi İlçe Belediye Başkanlığı'nca onandıktan sonra uygulama yapılacaktır. Bu alanlarda Max.Takss0,35 kat yükseklikleri ilçe belediyesince onaylanacak — Avan Projesine göre belirlenmek şartıyla Hmax<4 kattır. " denilmektedir.

Kıymeti : 16.085.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: İstanbul Anadolu 43. Asliye Hukuk Mahkemesinin 27/12/2024 tarih ve 2024/461 esas sayılı dosyasından davalıdır şerhi bulunduğu anlaşılmıştır. Mahkemeden gelen cevabi yazıda: Dosyanın İstanbul Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2020/258 esas sayılı dosyası ile birleştiği bildirilmiştir. İstanbul Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesinden gelen cevabi yazıda davalıdır şerhinin halen devam ettiği ancak şerhin cebri icra ile satışa engel olmadığı bildirilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 10:13

Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 10:13

Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 10:13

24/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

