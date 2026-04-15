İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/270 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/270 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Kartal İlçe, ESENTEPE Mahalle/Köy, 10211 Ada, 186 Parsel, 6 Nolu Bağımsız Bölüm Davaya konu taşınmaz Esentepe Mahallesi Erkılıç Caddesi, No3, Kayakent Sitesi C blok Kat: 2, Daire: 6 Kartal / İstanbul (10211 Ada 186 No'lu Parsel) açık posta adresinde konumludur. Davaya konu taşınmazın konumlu olduğu site Erkılıç Caddesi, Anayurt Caddesi ve Kayakent Sokak cephelidir. Bölgeye toplu taşıma ve özel araçlar ile ulaşmak mümkündür. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede mesken ve ofis olarak kullanılan 8-10 katlı yapılar bulunmaktadır. Yapılaşmanın yeterli yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği konut alanları yakınında, market, benzeri ticari birimler, sağlık ocağı, okul, çocuk parkı gibi ihtiyaçlar yakın mesafeden karşılanabilmektedir. Bölge alt ve orta düzey gelir grubuna sahip toplum kesimlerince ikamet ve ticaret amaçlı, tercih edilmektedir. Bölgenin genel yapılaşma tarzı, plancılık ilkeleri ile yeterli derecede uyumludur. Davaya konu taşınmazın konumlu olduğu parsel üzerinde ayrık-blok düzende inşa edilmiş 5 adet bina bulunmaktadır. Taşınmazın konumlu olduğu C blok ayrık-blok nizam ve betonarme karkas yapı tarzında bodrum kat + zemin kat + 8 normal katlı olarak inşa edilmiş ve yaklaşık 38 yıllıktır. Binanın bodrum katında ortak alanlar, zemin katında ortak alanlar, 1,2,3,4,5,6,7,8. katlarında her katta 4 adet daire olmak üzere binada toplam 32 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Ana yapının girişi zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Davaya konu "Mesken" nitelikli C blok 6 bağımsız bölüm no'lu taşınmaz 2.Normal katta konumludur. Taşınmaz antre, hol, salon, 3 oda, mutfak, banyo, wc ve 3 balkon hacimlerinden oluşmakta olup yaklaşık net 95 m2 brüt 110 m2 kullanım alanına sahiptir. Dairenin oda ve salon zeminleri laminat parke kaplı, duvarları saten boyalı, tavanları ise plastik boyalıdır. Islak hacimleri ve mutfağın zeminleri seramik, ıslak hacimlerin duvarları fayans kaplı, tavanlar ise plastik boyalıdır. Mutfak tezgahı granit, dolapları mdf dir. Banyo vitrifiye ve ekipmanları tamdır. Giriş kapısı çelik, iç kapılar ahşap doğramadır. Pencere doğramaları ise PVC'den mamuldür. Isınma doğalgaz yakıtlı kat kaloriferi ile sağlanmaktadır.

Adresi : Esentepe Mah. Erkılıç Caddesi No:3 Kayakent Sitesi C Blok Kat:2 Daire:6 Kartal / İST.

Yüzölçümü : 110 m2

Arsa Payı : 22/2288

İmar Durumu : İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğunun 2025/270 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan, 20.11.2025 tarihinde Uyap üzerinden gönderilen, Kartal Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E-37169365-310-683888 sayılı imar durumu yazısına istinaden; Kartal İlçesi, Soğanlık Mahallesi, 139 pafta, 10211 ada, 186 parsel, 1/1000 ölçekli 19.04.2013 t.t.'li Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölçekli 26.10.2020 tt'li Yençok Belirlenmemiş Alanlarda Yapılan Plan Değişikliği kapsamında 5/A/3, 0.20- 0.40/1.75, Yençok:15 kat (52.50 m.) yapılanma şartlarında Konut alanında, kısmen trafo alanında, kısmen imar de yolunda kalmaktadır. Denilmektedir.

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: 16/02/2004--1036 tarih ve yevmiye numarası ile Tedaş lehine irtifak hakkı bulunmaktadır şerhi vardır. Tedaş Şirketinden gelen cevabi yazıda; Parselin tapu kaydı üzerinde bulunan kira şerhi alım-satım işlemlerine engel teşkil etmemekte olup bahse konu şerh, iz bedel (1 TL/I Krş.) olduğundan dolayı herhangi bir alacak/borç olarak mali değeri bulunmamaktadır. Buna göre, İstanbul ili, Kartal ilçesi, Esentepe Mahallesi, 10211 ada, 186 parsel C-6 no.lu bağımsız bölümün tapu kaydında bulunan TEDAŞ Genel Müdürlüğü lehine, 16.02.2004 tarih, 1036 yevmiye no.lu 99 yıllığı | Krş. bedelle kira şerhinin ortaklığın giderilmesi sonrası tapu kayıtlarında korunması kaydı ile yapılacak işleme muvafakat ettiği hususunda cevap verilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 10:02

Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2026 - 10:02

Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2026 - 10:02

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İli, Üsküdar İlçe, BULGURLU Mahalle/Köy, 1341 Ada, 9 Parsel, 18 Nolu Bağımsız Bölüm Davaya konu taşınmaz Acıbadem Mahallesi Şehit Fethi Sokak, No:20, Gül Apartmanı, Kat: 1, Daire: 18 Üsküdar / İstanbul (1341 Ada 9 No'lu Parsel) açık posta adresinde konumludur. Davaya konu taşınmazın konumlu olduğu bina Şehit Fethi Sokak cephelidir. Bölgeye toplu taşıma ve özel araçlar ile ulaşmak mümkündür. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede mesken ve ofis olarak kullanılan 6-8 katlı yapılar bulunmaktadır. Yapılaşmanın yeterli yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği konut alanları yakınında, market,benzeri ticari birimler, sağlık ocağı, okul, çocuk parkı gibi ihtiyaçlar yakın mesafeden karşılanabilmektedir. Bölge orta ve üst düzey gelir grubuna sahip toplum kesimlerince ikamet ve ticaret amaçlı, tercih edilmektedir. Bölgenin genel yapılaşma tarzı, plancılık ilkeleri ile yeterli derecede uyumludur. Davaya konu taşınmazın konumlu olduğu parsel üzerinde ayrık-blok düzende inşa edilmiş 1 adet bina bulunmaktadır. Taşınmazın konumlu olduğu bina ayrık-blok nizam ve betonarme karkas yapı tarzında 3 bodrum kat + zemin kat + 3 normal katlı olarak inşa edilmiş ve yaklaşık 38 yıllıktır. Binanın 3. Bodrum katında 2 adet daire, 2. Bodrum katında 4 adet daire, 1. Bodrum katında 4 adet daire, zemin katında 4 adet daire, 1. Normal katında 4 adet daire, 2. Normal katında 4 adet daire, 3. Normal katında 4 adet daire olmak üzere binada toplam 26 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Ana yapının girişi zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Davaya konu ?Daire? nitelikli 18 bağımsız bölüm no'lu taşınmaz 1.Normal katta konumludur. Taşınmaz antre-hol, salon, 3 oda, mutfak, banyo-wc ve 1 balkon hacimlerinden oluşmakta olup yaklaşık net 100 m2 brüt 115 m2 kullanım alanına sahiptir. Davaya konu 18 nolu daire keşif günü kapalı olduğundan içerisine girilememiştir, Daire içerisine girilemediğinden iç detay özellikleri hakkında aynı katta 17 nolu dairesinden bilgi alınmıştır.

Adresi : Acıbadem Mah. Şehit Fethi Sok. No:20 Gül Apartmanı Kat:1 Daire:18 Üsküdar / İST.

Yüzölçümü : 115 m2

Arsa Payı : 1/26

İmar Durumu : İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğunun 2025/270 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan, 14.10.2025 tarihinde Uyap üzerinden gönderilen, Üsküdar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E-98901083-115-388643 sayılı imar durumu yazısına istinaden; İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Acıbadem (eski Bulgurlu) Mah. 1341 ada, 9 parsel sayılı taşınmaz, 18.03.1991 t.t.li ve 1/1000 ölçekli Altunizade Bölgesi Uygulama İmar Planında, 13.12.2013 t.t.li 1/1000 ölçekli ve 15.10.2021 t.t.li 1/1000 ölçekli plan tadilatlarında; kısmen TAKS:0.25, KAKS:1.00 yapılanma koşullarında, H:14.50 m (4 kat) irtifada, ayrık nizam konut alanında, kısmen de imar yolu alanında kalmaktadır. Denilmektedir.

Kıymeti : 13.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: 22/07/1988--3331 tarih ve yevmiye numarası ile Türkiye Emlak Bankası A.Ş nin 4082000.00 ETL miktarlı alacaklı olduğu ipotek şerhinin olduğu görülmüştür. Türkiye Emlak Bankası A.Ş.nin, kapandığı, Ziraat Bankası Üsküdar Şubesine devredildiği, Üsküdar Ziraat Bankası A.Ş.nden gelen cevabi yazıda; Türkiye Emlak Bankasından devir edilen herhangi bir borç kaydına rastlanılmadığını,, dolayısıyla ipoteğin devam etmesini gerektirecek herhangi bir duruma rastlanılmadığından satışa muvafakat ettikleri bildirilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2026 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2026 - 11:30

09/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

