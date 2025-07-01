İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL ANADOLU

SULH HUKUK MAHKEMELERİ

SATIŞ MEMURLUĞU

2023/210 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/210 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Kadıköy İlçe, ZÜHTÜPAŞA Mahalle/Köy, 271 Ada, 5 Parsel, 2 Nolu Bağımsız Bölüm; Dava konusu taşınmazın konumlu olduğu bina yerleşim olarak, Fenerbahçe Mahallesi Kordon Yolu Sokak No: 3, A blok, Kat: Zemin, Daire: 2 Kadıköy / İstanbul adresinde yer almaktadır.Taşınmaza ulaşım için, bölgenin ana arterlerinden olan Fener Kalamış Caddesi üzerinde Maltepe istikametine ilerlenirken Migros Market geçilerek sağa Kordon Yolu Sokağa giriş yapılır. Davaya konu taşınmazın konumlu olduğu bina bu sokak üzerinde sol kol hizasında konumludur. Konu taşınmaz; Fenerbahçe Mahallesinde konumlu olup bölgenin ana arterlerinden olan Bağdat Caddesine yakın konumda yer almaktadır. Bölgeye toplu taşıma ve özel araçlar ile ulaşmak mümkündür. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede mesken ve ofis olarak kullanılan 10-12 katlı yapılar bulunmaktadır. Yapılaşmanın yeterli yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği konut alanları yakınında, market, benzeri ticari birimler, sağlık ocağı, okul, çocuk parkı gibi ihtiyaçlar yakın mesafeden karşılanabilmektedir. Bölge orta ve üst düzey gelir grubuna sahip toplum kesimlerince ikamet ve ticaret amaçlı, tercih edilmektedir. Bölgenin genel yapılaşma tarzı, plancılık ilkeleri ile yeterli derecede uyumludur. Bölgede alt yapı tamdır. Davaya konu taşınmazın konumlu olduğu parsel üzerinde ayrık düzende inşa edilmiş A girişi ve B girişi olan 1 adet bina bulunmaktadır. Taşınmazın konumlu olduğu bina ayrık nizam ve betonarme karkas yapı tarzında bodrum kat + zemin kat + 3 normal katlı olarak inşa edilmiştir. Binanın (A blok) bodrum katında 1 adet daire, zemin katında 1 adet daire, 1. Normal katında 1 adet daire, 2. Normal katında 1 adet daire, 3. Normal katında 1 adet daire bulunmaktadır. Binada toplam 5 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Ana yapının girişi zemin kat seviyesinden sağlanmakta olup, Yapı giriş holü döşemesi, kat holleri döşemeleri ve merdiven ve sahanlıkları mermer kaplıdır. Yapımında kullanılan malzeme ve işçilik, orta kalitede ve görünümde olan binanın inceleme günü itibariyle yaşamın başladığı görülmüştür. Davaya konu daire nitelikli A blok 2 bağımsız bölüm no'lu taşınmaz zemin katta konumludur. Dava konusu taşınmaz antre-koridor, salon, 2 oda, mutfak, banyo, wc ve 3 balkon hacimlerinden oluşmakta olup yaklaşık 75 m2 kullanım alanına sahiptir. Davaya konu taşınmazın kapısının açılmaması sebebiyle daire içerisine girilememiştir. Daire içerisine girilmediğinden iç mekan özellikleri hakkında bilgi sahibi olunamamıştır.

Adresi : Fenerbahça Mah. Kordon Yolu Sok. No:3 A Blok Zemin Kat, Daire:2 Kadıköy / İST.

Yüzölçümü : 75 m2

Arsa Payı : 80/1500

İmar Durumu : Davaya konu daire nitelikli A blok 2 bağımsız bölüm no'lu taşınmaz zemin katta konumludur. Dava konusu taşınmaz antre-koridor, salon, 2 oda, mutfak, banyo, wc ve 3 balkon hacimlerinden oluşmakta olup yaklaşık 75 m2 kullanım alanına sahiptir. Davaya konu taşınmazın kapısının açılmaması sebebiyle daire içerisine girilememiştir. Daire içerisine girilmediğinden iç mekan özellikleri hakkında bilgi sahibi olunamamıştır. kaldığı öğrenili Plan notlarına göre yapılaşma şartları “İnşaat Nizamı: Ayrık, Hmax: 14,50, 4 kat, Taks 0,25, Kaks - şeklindedir.

Kıymeti : 5.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: İstanbul Anadolu 21. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2020/57 tereke sayılı dosyasından tereke davası açıldığında dair şerh vardır. Mahkemeden gelen cevabi yazıda; davanın açılmamış sayılmasına ilişkin karar verildiği, davanın sonlandığını, tedbirin devam etmediği şeklinde cevap verilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2025 - 10:06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2025 - 10:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2025 - 10:06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2025 - 10:06

23/06/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02251433