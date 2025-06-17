İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL ANADOLU

SULH HUKUK MAHKEMELERİ

SATIŞ MEMURLUĞU

2024/140 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/140 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Üsküdar İlçe, MURAT REİS Mahalle/Köy, 177 Ada, 9 Parsel, 8 Nolu Bağımsız Bölüm tapuda Murat Reis Mahallesi 177 ada, 9 numaralı parsel üzerinde ki Apartmanın 1. Katında bulunan 8 bağımsız bölüm numaralı Daire; İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Valide-i Atik Mahallesi, Köprülü Fazıl Paşa Sokak 32 kapı numaralı adreste bulunmaktadır. Söz konusu Dairenin bulunduğu Apartman yaklaşık 52 yıl önce betonarme karkas sistemde 2 Bodrum Kat+Zemin Kat + 3 normal kat olmak üzere 6 kat olarak inşa edilmiştir. Apartmanın ana giriş kapısı Köprülü Fazıl Paşa Sokak tarafından 1. Bodrum Kattan olup, giriş kapısı demir doğrama cam giydirme kapıdır. Merdiven sahanlıkları ve merdivenler dökme mozaik kaplı, demir korkulukludur. Apartmanda asansör bulunmayıp, katlara merdivenlerden ulaşılmaktadır. Apartmanın diş cepheleri sıvalı boyalıdır. Söz konusu 8 bağımsız bölüm numaralı Daire Apartmanın 1. Normal katında 8 kapı numaralı dairedir. Dairenin dış giriş kapısı çelik kapı olup, iç mekan; antre, hol, banyo, tuvalet, mutfak, 2 oda, salon ve balkon olmak üzere 241 planında, yaklaşık 90m2 brüt, 77 m2 net alana sahip dairenin; antre, hol, mutfak ve banyo ve tuvaletin tabanları ile, banyo ve tuvaletin duvarları seramik kaplıdır. Oda zeminleri laminat parke kaplı, duvarları sıva üzeri plastik boyalıdır. İç kapılar ahşap kapı, pencere doğramaları PVC doğrama çift ısı cam, mutfak tezgâhı üzeri suntalam altında üstünde ahşap malzemeden yapılı dolapları mevcuttur. Banyoda duşa kabin, klozet ve lavabosu Mevcuttur. Tuvalet alaturka olup, fiilen kiler olarak kullanılmaktadır. Isınması doğalgaz kombi sistem iledir. Su ve elektriği bağlı çalışır vaziyettedir. Apartman ve daire normal işçilik ve malzeme kalitesinde yapılıdır. Belediye ve diğer kamu hizmetlerinden azami derecede faydalanmaktadır. Ulaşımı kolay, Kartalbaba Caddesine 6üm., Dr. Fahri Atabay Caddesine 180m., Nuhkuyusu Caddesine 280 m. mesafede konumludur.

Adresi : Valide-i Atik Mah. Köprülü Fazıl Paşa Sok. No:32/8 Üsküdar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 90 m2

Arsa Payı : 90/1260

İmar Durumu : Dosyasında mevcut; Üsküdar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.11.2018 tarih 21330 sayılı yazılarında; İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Valide-i Atik (Eski Murat Reis) Mahallesi, 177 ada, 9 parsel sayılı taşınmaz; 09.06.2006 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Üsküdar Merkez Bölgesi Uygulama İmar Planında; kısmen H: 12,50m (4 Kat) irtifada, Blok nizam yapılanma ile Konut Alanında, kısmen otopark alanında, kısmen de İmar Yolu Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 3.200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2025 - 10:15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2025 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/09/2025 - 10:15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/09/2025 - 10:15

11/06/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02243095