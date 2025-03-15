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İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2025 00:00

T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı: 2022/308 Ort. Gid. Satış

Konu:Hissedar Ayşe Arslan (Tc no :62200223894) Satış İlanı

İLANEN TEBLİGAT

Satış Memurluğumuzun yukarıda satış numarası yazılı dosyasından satışa konu İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Orhanlı Mahallesi, Ana Taşınmaz Tapu Kütüğünün 64 Git, 6291 sayfasında kayıtlı 8599 ada, 1 parsel numaralı, 10.766,01m2 yüzölçümlü, Arsa nitelikli, Ana Taşınmazın 1. Satış günü ve 2. Satış günü bilgileri aşağıdaki gibi olup, taşınmaza ilişkin satış ilanı Basın İlan Kurumunca, Türkiye geneli tirajı 50 000' in üzeri bir gazetede de yayınlanmış olup, Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2025 - 10:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2025 - 10:10
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 19/05/2025 - 10:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/05/2025 - 10:10

Hissedar Ayşe Arslan (Tc no :62200223894)'a tebliğ imkansızlığı nedeniyle tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ olunur. 13/03/2025

#ilangovtr Basın no ILN02190673