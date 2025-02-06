İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL ANADOLU

SULH HUKUK MAHKEMELERİ

SATIŞ MEMURLUĞU

2024/133 VESAYET SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/133 VESAYET SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul Anadolu 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2014/971 Esas, 23015/805 Karar sayılı ve 02/10/2024 karar tarihli ilamı gereğince kısıtlıya ait taşınmazın mahkemece alınan 10/09/2024 tarihli bilirkişi raporunun düzenlendiği tarih itibariyle ksıtlı dairesinin 12.160.000,00-tl'den (kdv+alım satım harcı hariç) ihalenin açılacaktır, bu bedelle alıcı çıkmaması durumunda ihalenin 2. satış gününde aynı şekildeksıtlı dairesinin 12.160.000,00-tl'den ihalenin açılacaktır. İstanbul il, kadıköy ilçe, erenköy mahalle/köy, 1400 ada, 104 parsel, 12 nolu bağımsız bölüm kadıköy ilçesi, erenköy mahallesi, kaşaneler ve sancak sokak köşesinde 1400 ada, 104 parsel sayılı yerde yapılan incelemede bodrum+zemin+8 normal katlı olan binanın yaklaşık 8-10 yıl önce yapıldığı bilirkişice kanate varılmıştır. bina elektrik, su doğalgaz gibi altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır açık ve kapalı otopark alanı mevcuttur 5. kat 12 nolu bağımsız bölümünhem kaşaneler sokak hemde sancak sokak cepheli köşe başı konumunda, 1 adet salon + 3 adet oda + 1 adet mutfak + 1 adet banyo + 1 adet tuvalet + 1 adet hol + 1 adet koridor +1 adet balkon mahalleri bulunmaktadır. meskenin brüt alanının yaklaşık 95,00 m2 , net alanının yaklaşık 86,00 m2 olduğu bilirkişilerce kanaate varılmştır.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapu Kaydındaki Gibidir

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Tapu Kaydındaki Gibidir

Takdir Olunan Değer : 12.160.000,00 TL

Artırmaya İştirak İçin

Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı : 1.216.000,00 TL

Taşınmazın Son İmar Durumu:Kadıköy Belediye Başkanlığının https:/'webgis.kadikoy.bel.tr'imar durumu web adresinde yapılan incelemede Kadıköy İlçesi, Erenköy Mahaltesi, 1400 ada, 104 parsel sayılı taşınmazın 1/1000 ölçekli 11.5.2006 tasdik tarihli Kadıköy Merkez E-5 (D100) Otoyolu Ara Bölgesi Uygulama İmar Planı ve Plan Notları İle Lejand Tadilleri, 1/1000 ölçekli 21.2.2017 Kadıköy Merkez E-5 (D-100) Otoyolu Ara Bölgesi Uygulama İmar Planında Donatı Alanları Dışında Yençok 15 Kat Sınırlamasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu ve Lejandı Değişikliği, 1/1000 ölçekli 20.2.2022 tasdik tarihli, 11.05.2006 Onaylı Kadıköy Merkez E-5 (D-100) Otoyolu Ara Bölgesi Uygulama İmar Planı ve Değişikliklerine Yağmursuyu ve Gri Su Toplama Tankına İlişkin Plan Notlarının İlavesi, 1/1000 ölçekli 29.11.2021 tasdik tarihli 11.05.2006 Onanlı 1/1000 Ölçekli Kadıköy Merkez E-5 (D-100) Otoyolu Ara Bölgesi Uygulama İmar Planı ve Değişikliklerinde Yükseklik Sınırlamasına İlişkin Plan Değişikliği Planında, 16.3.2023 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Riskli Yapılara İlişkin 11.05.2006 Onaylı 1/1000 Ölçekli Kadıköy Merkez E-5(D-100) Otoyolu Ara Bölgesi Uygulama İmar Planı ve Değişiklerine Ait 29.11.2021 Onaylı Plan Notu İlavesine Askı Süresinde Yapılan İtiraz Değerlendirme Planında, Bina Yüksekliği Yençok:15 Kat, Ayrık Nizam, TAKS:0.35, KAKS:2.07, Ön Bahçe Mesafesi 5 metre, Yan ve Arka Bahçe Mesafesi 4 metre, Konut Alanında kalmakta olduğu anlaşılmıştır. “Parselde veya parsel komşuluğunda tescilli/tespitli eski eser bulunması halinde Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan görüş alınacaktır.” Notu mevcuttur.

Yüzölçümü : 727,25

Arsa Payı : 210/3760

Kıymeti : 12.160.000,00 TL (İHALE BAŞLANGIÇ RAKAMIDIR)

KDV Oranı : %0

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2025 - 14:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2025 - 14:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 14:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2025 - 14:25

04/02/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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