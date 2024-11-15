İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2020/146 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/146 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Ümraniye İlçe, A.DUDULLU Mahalle/Köy, 1 pafta, 90 Parsel, Kıymet takdirine konu; 90 numaralı parsel; İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, A. Dudullu (Cemil Meriç) Mahallesi, İmamı Şafi Sokak 20 kapı numaralı adreste bulunmaktadır. Söz konusu Parsel Gebvmetrik olarak çokgen şeklinde, Tpoğrafik olarak meyilsiz düz vaziyettedir. Taşınmazın üzerinde yaklaşık 40 yıl önce betonarme yığma tarzda yapılmış (Z0 kapı numaralı bina) 100m2 taban ve inşaat alanlı, tek katlı bir bina bulunmakta olup, ekonomik ömrünü tamamlamış durumda olduğu gözlenmiştir. Mevcut İmar Durumuna göre taşınmazın üzerine ruhsata bağlı herhangi bir yapı inşa edilememektedir. Taşınmazın üzerinde çeşitli türde meyve ve yabani türde ağaçlar bulunmaktadır. Söz konusu taşınmazın çevresinde villa tarzında yapılar bulunmaktadır. Ulaşımı kolay konumda ofup, belediye ve diğer kamu hizmetlerinden azami derecede faydalanmaktadır.

Adresi : Cemil Meriç Mah. İmamı Şafi Sok. No:20 Nolu Adreste Kain 90 Numaralı Parsel Ümraniye / İSTANBUL

Yüzölçümü : 3.751 m2

İmar Durumu : Dosyasında mevcut; Ümraniye Belediye başkanlığı İmar

ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.12.2020 tarih 3419385 sayılı yazılarında; İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, A.

Dudullu (Cemll Meriç) Mahallesi 90 numaralı parsel; 1/1000 ölçekli, 20.11.2009-25.03.2011-

17.04.2012-12.07.2013-15.01.2016-18.03.2016-17.03.2017-21.04.2017 tasdik tarihli, Ümraniye;

Ihlamurkuyu, A.Dudullu, Y. Dudullu, ve Esenşehir Mahallelerinin havza içerisinde kalan kısmına ait

Uygulama İmar Planına göre; Park Alanı'nda, kısmen de Dere Koruma Bandında kalmaktadır.

Kıymeti : 34.509.398,74 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2025 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2025 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/05/2025 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/05/2025 - 10:00

27/09/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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