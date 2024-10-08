İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/110 VESAYET SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/110 VESAYET SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Kadıköy İlçe, CAFERAĞA Mahalle/Köy, 79 Ada, 2 Parsel, 5 Nolu Bağımsız Bölüm Söz konusu taşınmazın bulunduğu Bina,Mesken nitelikli katlardan müteşekkil yapıda o günün koşullarında Standart Kabul edilebilecek iyi kalite malzeme ve işçilik kullanılarak inşa olunan Zemint 7 Normal kattan oluşan 345,50m2 alanlı arsa üzerindeki taşınmaz ana giriş kapısın demir profil camlı kapılıdır. Taşınmazın yerinde yapılan incelemede betonarme sistemi ile inşa olunan binanın dış cephesi boyalı hali hazır duruma göre normal katlar şeklinde teşekkül eden, yapıda katlar arası asansör mevcuttur. Bina içi zemin ve katlar arası merdivenler mermer kaplı olup ahşap tırabzanlar, duvarları boyalıdır. Taşınmazda duvarlar saten boyalı, ıslak zeminleri seramik, diğer kuru zeminler eski tip ahşap parke, Pencereleri ısıcamlı PVC malzeme, kartonpiyerli, merkezi sistem doğalgaz ısıtmalı; Taşınmaz Salon, 4 Yatak odası, antre, mutfak ve çift banyo bölümlerinden oluşan 4 balkonlu 1+ 4 yatak odası tertibinde olduğu gözlemlenen mahallerin daire kullanımı takriben 240,00m2 alanlı takriben 35-40 yaşındaki taşınmazın kısmen bakımsız görünüm arz etmekte olduğu gözlemlenen kiracısız boş olduğu keşif esnasında heyetimizce gözlemlenmiştir. Bina kat mülkiyeti tesis edilmiş olduğu dava tespit dosyasından anlaşılan, dava konusu 160/1246 arsa paylı 3. normal katta bulunan 5 no.lu ve mesken nitelikli bağımsız bölüm hissesine düşen alanı 44,37m2. dir. Asansörlü, kapalı otoparklı taşınmazın bulunduğu bölgenin altyapısı tamamlanmış, binada su, elektrik, doğalgaz ve alt yapı tesisatı bulunmakta olup, Belediye hizmetlerinin tümünden tam yararlanmaktadır. Moda Burnunda, Adalar, Fenerbahçe-Kalamış-Dalyan koyu Deniz manzaralı Ferit Tek Sokak konumlu köşe parselde yer alan Moda Park İçi yolu üzerinde Anadolu Yakasının Presi Bölgesinde yer alan ana taşınmazın; Yakın çevresinde üst gelir düzeyine sahip kimselerin ikamet ettiği konut alanında kalan yapı, Moda Deniz Kulübü, Moda Kayıkhanesi ve Moda İskelesi gibi sosval donatı alanları ve market, eczane vb... oldukça vakın vürüme mesafesindedir. Dava konusu taşınmaz; Kadıköy Meydanı-Rıhtım Caddesi Kadıköy Metro, otobüs, minibüs, ticari binek araçlar ve deniz yoluyla her türlü ulaşımın sağlandığı ana arterlere 1,49 km. kuş uçumu mesafelerindeki alan; Tüm Belediye ve alt yapı hizmetlerinden tam yararlanan bölge de ulaşım otobüs, minibüs, dolmuş taksi, metro gibi toplu taşıma araçlarıyla oldukça kolay ve rahat sağlanmaktadır., 240 m2 yüzölçümü, 160/1246 arsa payı, Caferağa Mah. 79 Ada, 2 Parselde Kayıtlı 3. Kat 5 Nolu Bağımsız Bölüm Kadıköy / İSTANBUL

SATIŞI YAPILACAK OLAN TALİMAT İLE MEMURLUĞUMUZU GÖNDERİLEN ÇORLU 2.SULH HUKUK MAHKEMESİ'NİN 19/07/2024 TARİHLİ 2022/1443 E 2023/29 KARAR SAYILI EK KARARINDA; KISITLI AHMET ÖĞÜCÜ'NÜN (T.C. : 21568913960 ) HAK SAHİBİ OLDUĞU, İSTANBUL İLİ, KADIKÖY İLÇESİ, CAFERAĞA MAHALLESİ 79 ADA 2 PARSEL 3. KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM NUMARASI 5 OLAN MESKEN NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZIN KISITLI ADINA KAYITLI 1/4 HİSSESİNİN, KISITLININ HİSSESİNE DÜŞEN SATIŞ BEDELİNİN BİLİRKİŞİ RAPORU İLE BELİRLENEN 9.323.890,00-TL'DEN AŞAĞI OLMAMAK KAYDIYLA,KISITLIYA AİT TAŞINMAZ HİSSESİ İİK 111/B MADDESİ GEREĞİNCE TAŞINAZIN SATIŞI YAPILACAKTIR.(SATIŞ GÜNÜ VASİNİN HAZIR OLDUĞU HALDE SATIŞIN YAPILMASINA)

Adresi : Caferağa Mah. 79 Ada, 2 Parselde Kayıtlı 3. Kat 5 Nolu Bağımsız Bölüm Kadıköy / İSTANBUL

Yüzölçümü : 240 m2

Arsa Payı : 160/1246

İmar Durumu : Var

Kıymeti : 9.323.890,00 TL(Kısıtlının 1/4 hissesi olup, Bu miktardan aşağı olmamak üzere teklif verilmeyecektir.)

KDV Oranı : %0

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/11/2024 - 10:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/11/2024 - 10:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 10:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2024 - 10:59

03/10/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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