İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL ANADOLU

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/26 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/26 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : 210 ada,48 numaralı parsel üzerindeki Apartmanın Bodrum Katında bulunan 1 bağımsız bölüm numaralı Daire; İstanbul İli Üsküdar İlçesi, Zeynep Kamil Mahallesi, Divitçiler Caddesi 10 kapı numaralı adreste bulunmaktadır. Söz konusu 1 bağımsız bölüm numaralı dairenin bulunduğu Apartman yaklaşık 61 yıl önce Betonarme karkas sistemde, Bodrum Kat+Zemin Kat+2 normal kat+Çatı Katı olmak üzere 5 kat olarak inşa edilmiştir. Apartmanın Ana giriş kapısı Divitçiler Caddesi tarafından Zemin kattan olup, giriş kapısı Demir Doğrama cam giydirme kapıdır. Merdiven sahanlıkları ve merdiven basamakları dökme mozaik kaplı, metal korkuluklu, metal trabzanlıdır. Apartmanda asansör bulunmayıp, katlara merdivenlerden ulaşılmaktadır. Söz konusu 1 bağımsız bölüm numaralı Daire apartmanın Bodrum katında 1 kapı numaralı dairedir. Dairenin dış giriş kapısı çelik kapı olup, iç mekan; antre, hol, banyo, tuvalet, mutfak, 1 oda ve salon olmak üzere 141 planında yaklaşık 50m2 brüt, 40m2 net alana sahip dairenin, antre, hol, mutfak ve oda tabanları ile banyo ve tuvaletin taban ve duvarları seramik kaplıdır. Oda duvarları sıvalı boyalıdır. İç kapılar ahşap panel kapı, pencere doğramaları PVC. çift cam, mutfak tezgahı üzeri fayans olup, mutfak dolapları bulunmamaktadır. Banyoda Duşa kabin, klozet ve lavabosu mevcuttur. Isınması doğalgaz kombi sistem iledir. Apartman ve daire vasat işçilik ve malzeme kalitesinde yapılıdır. Ulaşımı kolay, Nuhkuyusu Caddesine 350m. Mesafede konumludur.

Söz konusu Daire keşif esnasında kapalı olduğundan daireye girilememiş olup, daire hakkındaki bilgiler

diğer daire sakinlerinden edinilmiş olup, dosyada mevcut önceki bilirkişi raporundan da faydalanılmıştır.

Adresi : Zeynep Kamil Mah. Divitçiler Caddesi No:10/1 Üsküdar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 50 m2

İmar Durumu :Üsküdar Belediye başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.12.2021 tarih 74015 sayılı yazılarında; İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Zeynep Kamil Mahallesi, 210 ada, 48 parsel sayılı taşınmaz; 09.06.2006 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Üsküdar Merkez Uygulama İmar Planında H:12.50m. (4 kat) irtifada, blok nizam yapılanma ile Konut Alanı'nda kalmaktadır.

Kıymeti : 1.200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2025 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2025 - 10:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/02/2025 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/02/2025 - 10:05

06/09/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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