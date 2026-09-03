Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL ANADOLU

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/394 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/394 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZ:

İstanbul İl, Pendik İlçe, ŞEYHLİ Mahalle, 7291 Ada, 1 Parsel, F BLOK 5. KAT 23 Nolu Bağımsız Bölüm "Mesken" nitelikli ve 105/51156 arsa paylı bağımsız bölüm.

Adresi: Çamlık Mahallesi, Piri Reis Caddesi, No:12U/23 Pendik / İstanbulPendik / İSTANBUL

Bağımsız Bölüm Özellikleri: Taşınmaz Mesken nitelikli ve 5. normal katta yer almaktadır. Bina girişine göre sol-ön cephede konumlu olup, güney ve doğu cephelidir. Projesine göre yasal net kullanım alanı 130 m2(brüt 142 m2 ) olarak tespit edilmiştir. Projesinde; hol, mutfak, salon, 3 oda, kat bahçesi, 2 banyo, wc ve balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Taşınmaz mesken olarak kullanılmaktadır. Yüzölçümü: net 130 m2, Arsa Payı: 105/51156, İmar Durumu:1/1000 ölçekli, 10.07.2012 onay tarihli Yenişehir ve Çamlık mahallelerinin bir kısmına ait revizyon uygulama imar planı dahilinde; "KAKS: 1.00, TAKS: 0.40, Hmax: 18.50 metre yapılanma şartlarında Ayrık Nizam ve Konut Alanında yer almaktadır.

Kıymeti: 13.500.000,00 TL,

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: tapu kayıtlarındaki gibidir, dosyasında mevcuttur.

1) (bu şerh bakidir, tescil ile terkin edilmeyecektir.) Diğer : 0.01 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır. (57,28 m2 Trafo Merkezi ve Kablo Geçiş Yeri TEDAŞ Genel Müdürlüğü lehine 99 yıllığına 1Krş bedelle kira şerhi ) 31/03/2017 tarih ve 11053 yevmiye,

2) Diğer : İflas Şerhi: GEBZE İCRA DAİRESİ nin 31/03/2026 tarih 2026/2 İFLAS sayılı İflas Yazısı sayılı yazıları ile. 31/03/2026 - 19346, 3)

Diğer : İflas Şerhi: GEBZE ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ nin 31/03/2026 tarih 2024/931 ESAS sayılı İflas Yazısı 01/04/2026 - 19459. Detaylı diğer bilgilere yukarıda belirtilen İnternet adresinden ulaşılabilir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 13:40

1 NO'LU TAŞINMAZ:

İstanbul İl, Tuzla İlçe, TEPEÖREN Mahalle, 7680 Ada, 8 Parsel, 7. BLOK BODRUM + ZEMİN + NORMAL KAT 1 Nolu "Villa" nitelikli ve 61209469200/1530236730000 arsa paylı bağımsız bölüm sayılı taşınmaz.

Adresi: Tepeören Mahallesi, Bilek Sokak No:16G, D:1 Tuzla / İSTANBUL

Bağımsız Bölüm Özellikleri: Taşınmaz Villa nitelikli ve 7. Blok olarak isimlendirilmiştir. Parselin sol-üst köşesinde konumludur. Projesine göre yasal net kullanım alanı 224 m2 (brüt 246 m2 ) olarak tespit edilmiştir. Yerinde yapılan incelemede 1. Normal katta 2 adet 13 er m2 alanlı teras bölümü oluşturulduğu görülmüştür. Taşınmaz mahallinde net kullanım alanı 224 m2(brüt 246 m2 + 26 m2 teras) olarak tespit edilmiştir. Yüzölçümü: net 224 m2, Arsa Payı: 61209469200/1530236730000

İmar Durumu: 1/1000 ölçekli, 22.02.2011 onay tarihli 1/1000 ölçekli Ömerli Havzası Kuzey Akfırat uygulama imar planı dahilinde; "TAKS: 0.12, KAKS: 0.17, Hmax: 6.50 metre, yapılanma şartlarında Ayrık Nizam ve Konut Alanında yer almaktadır.

Kıymeti: 27.500.000,00 TL

KDV Oranı: Kademeli olarak uygulanacaktır: net kullanım alanı esas alınmak suretiyle ilk 150 m2 için %10; 150 m2'yi aşan kısım yönünden ise %20 KDV alınacaktır.

Kaydındaki Şerhler: Diğer : 0.01 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır. ( 99 yıllığın 1 Krş bedel ile 14175 TM ve geçiş yeri olarak

kira şerhi tesis edildi ) 12/09/2023 - 25460 (bu şerh bakidir, tescil ile terkin edilmeyecektir.) Detaylı diğer bilgilere yukarıda belirtilen İnternet adresinden ulaşılabilir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 14:40

27/08/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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