Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL ANADOLU

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/241 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/241 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Kartal İlçe, Yakacık Mahalle, 12123 Ada, 141 Parsel, kat 3 bb no 7 Nolu Bağımsız Bölüm taşınmazın 1/1 TAM hissesi satılacaktır.

Ana Taşınmaz Özellikleri (Kartal İlçesi, Yakacık Mahallesi (Yerinde Yalı Mahallesi), 12123 Ada 141 Parsel) Kıymet takdirine konu taşınmazın konumlu olduğu bina, Yol altı 1 kat ve yol üstü 5 katlı, 10 bağımsız bölüm içermekte olup, betonarme tarzında, olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir. Onaylı mimari projesine göre; bodrum kat, zemin kat, 4 normal kat olmak üzere toplam 6 kattan oluşmaktadır. Binanın bodrum katında depo, su deposu ve çamaşırhane, zemin katında 2 adet daire ve bina girişi, normal katlarının tamamında her katta 2 adet konut olmak üzere toplam 10 bağımsız bölümlüdür. Bina girişi vaziyet planında işaretlenmiştir.Bina girişi vaziyet planında belirtilmiş olup, girişi zemin kat seviyesinden ve batı cephesinden sağlanmaktadır.Dış cephesi cephe boyalıdır.Ana giriş kapısı demir çerçeveli ve camlıdır.Giriş holü zemini mermer, duvarları boyalıdır.Merdiven korkuluk demir profildir. Binada asansör bulunmaktadır.Binanda ısınma sistemi doğalgaz ile sağlanmakta olup, kombi sistemlidir.

Bağımsız Bölüm Özellikleri (3.Normal Kat 7 No.lu Daire (Mesken)Taşınmaz daire nitelikli ve 3.normal katta yer almaktadır. Binanın zemin katındaki bina girişine göre sol taraftaki bağımsız bölüm olarak bulunmakta olup, batı cephelidir.Projesine göre yasal net kullanım alanı 37 m2 (brüt 41 m2) olarak tespit edilmiştir. Projesinde salon, 2 oda, antre, hol, mutfak nişi ve banyo bölümlerinden oluşmaktadır.Giriş kapısı çelik, pencereleri PVC doğramadır.Taşınmaz mevcut durumda konut - mesken olarak kullanılmaktadır.

TaşınmazınAdresi: Yalı Mah, Mineral Sok, No:40, D:7 (UAVT: 2773000621) Kartal/İSTANBUL

Yüzölçümü : 317,83 m2

Arsa Payı : 10/100

İmar Durumu: İnşaat tarzı Kartal İlçesi, Yakacık Mahallesi, 12123 ada, 141 parsel, 1/1000 ölçekli 19.04.2013 t.t.'li Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı ile 1/1000 ölçekli 26.10.2020 t.t.'li Yençok Belirlenmemiş Alanlarda Yapılan Plan Değişikliği kapsamında 5/A/3, 0.20-0.40/1.50, Yençok:15 kat (52.50 m.) yapılanma şartlarında Konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 3.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 14:35

Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 14:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 14:35

Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 14:35

20/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

