Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/1004 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1004 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Pendik İlçe, Yayalar Mahalle, 8599 Ada, 6 Parsel, ARSA nitelikli taşınmazın 1/5 hissesi satılacaktır.

Tapu Kaydı : 25.06.2025 tarih 12:02 saatinde T.K.G.M sisteminden UYAP aracılığı ile temin edilen tapu kaydında; İstanbul İli, Pendik İlçesi , Yayalar Mahallesi, 8599 ada , 6 parsel sayılı , ''Arsa'' nitelikli , 268,67 m2alanlı taşınmazın , Borçlu :1 / 5 Hissesi E**** K**** adına 06.04.2016 tarih ve 11524 yev. İle satış işlemi ile tescil edilmiştir. Ayrıca dava konusu taşınmazın borçlu dahil 4 adet hisse sahibi malik bulunmaktadır.

Konumu: İstanbul İli, Pendik İlçesi , Yayalar Mahallesi, 8599 ada , 6 parsel sayılı ; Kuzey cephesi Miras Sokak ve diğer cepheleri komşu parseller ile çevrilidir. Taşınmazın yakın çevresinde Aydınlı Caddesi , Misakı Milli Caddesi , Kemal Paşa Caddesi ve Selamet Caddesi yer almaktadır. Taşınmaz Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.

Ana Taşınmaz Özellikleri : İstanbul İli, Pendik İlçesi , Yayalar Mahallesi, 8599 ada , 6 parsel sayılı , ''Arsa'' nitelikli taşınmaz)Mahallinde yapılan tespitlerde parselin üzerinde bulunan yapı ile ilgili Pendik Belediyesi İmar Müdürlüğünde bulunan dijital imar arşiv dosyasında yapılan incelemelerde kıymet takdirine konu parsel üzerindeki bina ile ilgili ruhsat , mimari proje ve resmi belgeye rastlanmamıştır. Mahallinde yapılan tespitlerde parselin üzerindeki yapı zemin kat + 4 normal olmak üzere 5 kat betonarme 3B inşaat yapı tarzında yapılmış yaklaşık 176,00 m² taban oturumlu toplam 880,00 m²alanlı 16 kapı nolu yapı bulunmaktadır. Binanın dış cepheleri sıvalı boyalı olup , yaklaşık 35 yıllık olduğu düşünülmektedir. ( Binanın taban alanı pafta üzerinden yapılan kaba alan ölçümüne göre hesaplanmıştır. ) Parsel yaklaşık yamuk şeklinde veaz eğimli bir bölgededir. Parselin Miras Sokak cephesi yaklaşık 17,40 m. , Miras Sokaktan , komşu parsele derinliği yaklaşık 14,30 mdir.

Taşınmazın Açık Posta Adresi: Çamçeşme Mahallesi , Miras Sokak , No: 16 ( 8599 ada,6 parsel ) ,Pendik / İSTANBUL olarak tespit edilmiştir.

Yüzölçümü : 268,67 m2

İmar Durumu: İnşaat tarzı İstanbul İli, Pendik İlçesi , Yayalar Mahallesi, 8599 ada , 6 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili, Pendik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.07.2025 tarihinde alınan bilgiye göre" 17.10.2018 t.t.'li 1/1000 ölçekli Kavakpınar Mah. Ve Ç:evresi Uygulama İmar Planında " KAKS : 1.25 , TAKS : 0.40 , hmax : 10 kat , ayrık nizam , " Konut ( K lejant) "alanında kalmakta olduğu bilgisi alınmıştır.

Kıymeti : 4.327.540,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındak Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 12:00

Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2026 - 12:00

Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2026 - 12:00

13/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

