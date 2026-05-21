İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.İSTANBUL ANADOLU 1. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

KIYMET TAKDİRİNİN İLANEN TEBLİĞİ

DOSYA NO : 2025/99626 ESAS

BORÇLU : MUSTAFA DURSUNCU(T.C. 572*****982)

İstanbul Anadolu Banka Alacakları İcra Dairesi’nin 2025/99626 sayılı takip dosyasında hacizli araçlar hakkında bilirkişi marifetiyle kıymet takdiri yapılmıştır. Düzenlenen bilirkişi raporlarında;

34 EZP 156 plakalı, 2022 model, IVECO marka 35C18 ticari kamyonetin yediemin otoparkında yapılan incelemesinde; aracın ruhsat ve anahtarının bulunmadığı, Dizel ve Otomatik, motor kaputu, sağ ön çamurluk, ön tampon, ön panjur, sağ ön far ile sağ ön jant ve lastikte hasarlar olduğu, araçta tramer kaydı bulunduğu, yapılan değerlendirme sonucunda aracın mevcut haliyle yaklaşık 1.700.000,00 TL kıymetinde olduğu tespit edilmiştir.

Aynı dosya kapsamında incelenen 34 FHK 147 plakalı, 2022 model, MAN marka TGE ticari kamyonetin ise ruhsat ve anahtarının bulunmadığı, araç üzerinde ağır bir hasar tespit edilmediği, yalnızca kullanıma bağlı muhtelif küçük çiziklerin bulunduğu, tramer kaydının mevcut olduğu ve mevcut haliyle yaklaşık 1.275.000,00 TL değerinde olduğu bilirkişi raporuyla belirlenmiştir. Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği hususu Tebligat Kanununun 28. maddesi gereği ilan ilanen tebliğ olunmakla: Tebligat Kanununun 31. Maddesi gereğince ilanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı tarafınıza ihtar olunur.18/05/2026

