İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:54*
T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2025/17095 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/17095 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.520.000,00 TL
|1
|Taşıt
34HLZ189 plakalı, 2023 model, chery marka, chery omoda 5 otomobil / t34 tipli, lvvdb21b1pd327152 şasi no'lu, yakıt tipi benzin, vites tipi otomatik, rengi gri, aracın kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, aracın ön tamponunda ve far ayaklarında kırıkların olduğu, arka tamponda ufak eziklerin olduğu, aracın kapılarının açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, torpido aksamında çiziklerin, deri döşemelerinde kullanımdan dolayı kirlenmelerin olduğu, aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, araç motor ve mekanik aksamlarında korezyonların oluştuğu, aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir. (aracın bulunduğu yediemin otoparkındaki fiziki şartlar, aracın hali hazırda ki durumu yeteri kadar temiz olmadığı için boya ölçmeye elverişli olmadığı, boya ölçümü sonucunda sağlık sonuç elde edilemeyeceğinden aracın boyalı ve lokal boyalı parçaları tespit edilememiş olup, aracın gözle görünen boya hasarları tespit edilmiştir.)aracın anahtarı ve ruhsatı yoktur.
Emniyet Yedi Emin Otoparkı Fevzi Çakmak Mah. Evren Caddesi No: 35 Pendik/istanbul Adresindedir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 10:31
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 10:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 10:31
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 10:31
19/11/2025
(İİK m.114/4)
#ilangovtr Basın no ILN02340415