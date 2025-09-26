İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Güncelleme Tarihi:
Örnek No:54*
T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2025/16212 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/16212 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
TL
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.200.000,00
|1
|Taşıt
|34EGB55 plakalı, 2023 model, peugeot marka, rifter kamyonet, vr3efyhz3pj755747 şasi no'lu, yakıt tipi dizel, vites tipi otomatik, rengi beyaz, aracın kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, aracın kapılarının açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, torpido aksamında çiziklerin olmadığı, döşemelerinde kullanımdan dolayı kirlenmelerin bulunduğu, yıpranmaların olmadığı, aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, araç motor ve mekanik aksamlarında korezyonların oluşmadığı, aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir. (aracın bulunduğu yediemin otoparkında ki fiziki şartlar, aracın hali hazırda ki durumu yeteri kadar temiz olmadığı için boya ölçmeye elverişli olmadığı, boya ölçümü sonucunda sağlık sonuç elde edilemeyeceğinden aracın boyalı ve lokal boyalı parçaları tespit edilememiş olup, aracın gözle görünen boya hasarları tespit edilmiştir.) aracın anahtarı ve ruhsatı yoktur.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2025 - 11:03
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 11:03
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 11:03
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 11:03
23/09/2025
(İİK m.114/4)
