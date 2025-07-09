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İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2025 00:00

Örnek No:54*

T.C.
İSTANBUL ANADOLU
BANKA ALACAKLARI
İCRA DAİRESİ
2025/9191 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/9191 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.900.000,001Taşıt34GSZ768 Plakalı, 2023 Model, OPEL Marka, Grandland 1499 Silindir / Z Tipli, Otomobil W0VZCYHZ8P6013804 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Otomatik, Rengi Siyah , Aracın kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, sağ arka tamponun hasarlı olduğu, sol arka çamurluk ve arka bagaj kapağında hafif sürtünmeden dolayı çiziklerin olduğu, sağ ve sol ön tamponunda sürtünmeden dolayı çiziklerin olduğu, Aracın kapılarının açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, Aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, araç motor ve mekanik aksamlarında sorun gözükmediği,Aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir.(Aracın bulunduğu yediemin otoparkında ki fiziki şartlar, aracın hali hazırda ki durumu yeteri kadar temiz olmadığı için boya ölçmeye elverişli olmadığı, boya ölçümü sonucunda sağlık sonuç elde edilemeyeceğinden aracın boyalı ve lokal boyalı parçaları tespit edilememiş olup, aracın gözle görünen boya hasarları tespit edilmiştir.) aracın anahtarı ve ruhsatı yoktur.
  • Satışa Çıkartılan Araç
Vip Yediemin Otoparkı Kurna Mah. Dedebaşı Caddesi Aşina Sok. No 16 Pendik / İSTANBUL adresindedir.

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2025 - 10:18
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2025 - 10:18
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2025 - 10:18
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2025 - 10:18

07/07/2025 (İİK m.114/4)

 

#ilangovtr Basın no ILN02256624

 