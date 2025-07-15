İSTANBUL ANADOLU 90. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 90. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO: 2024/593 Esas

KARAR NO: 2024/659

Mahkememizin 30/12/2024 tarih, 2024/593 esas ve 2024/659 karar sayılı kararıyla Necati ve Süheyla oğlu, 01/01/1987 Bafra doğumlu, sanık Caner Sabancıoğlu hakkında adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan TCK'nın 142/1-e maddesi uyarınca 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK'nın 53/1 maddesinde belirtilen haklardan yoksun bırakılmasına karar verildiği,verilen gerekçeli kararın sanığın duruşmada bildirdiği adresine gönderildiği ancak tebligatın bila tebliğ iade edildiği, uyaptan yapılan kontrolde sanığın mernis adresinin bulunmadığının görüldüğü, kolluk vasıtasıyla adres araştırması yapıldığı, fakat herhangi bir adresinin tespit edilemediği bildirildiğinden mahkememiz gerekçeli kararı tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 14.07.2025

#ilangovtr Basın no ILN02260959