İSTANBUL ANADOLU 9. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 9. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/722 Esas

DAVALI : SEYFETTİN FALAY-T.C.591*****268 Battalgazi Mh. Beyaz Hilal Konutları F Blk. D.3 Sultanbeyli İstanbul

İLAN

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının 20/02/2025 tarihli yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı tebliğ çıkarılmış olup, tanınmadığınızdan bahisle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava Dilekçesinde İstanbul, Sancaktepe, Samandıra Mh. Pafta: G22A05C1C Ada: 7605 Parsel:16 da kayıtlı, 4 kat, daire 7, son katta bulunan sol taraftaki çatı dubleks yaklaşık alanı 120m² olan daire; İstanbul, Sancaktepe, Samandıra Mh. Pafta G22A05C1C Ada: 7605 Parsel:16 Dış Kapı No:19 Daire No:7 bağımsız bölüm taşınmazın mevcut tapusunun iptali ile taşınmaz üzerindeki tüm takyidatlarından arındırılmış hali ile müvekkili adına tapuya kayıt ve tesciline, bu talebin reddi halinde denkleştirici adalet ilkesi uyarınca tespit edilecek değerin, bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile müvekkiline ödenmesine, yargılama giderleri ve ücreti vekaletin davalı tarafa tahmiline karar verilmesini dava etmiştir.

Duruşma Günü olan 02/10/2025 günü saat: 14:35'de duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, HMK 127.md. gereğince tebliğden itibaren 2 hafta içinde davaya karşı cevaplarınız ve varsa HMK'nın 117.md. gereği ilk itirazlarınızı ve delillerinizi bildirmeniz hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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