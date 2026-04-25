İSTANBUL ANADOLU 9. AİLE MAHKEMESİ

ANUNT

TRIBUNALUL PENTRU FAMILIE NR. 9 ISTANBUL ANADOLU

DOSAR NR. 2020/242

În dosarul de divorț (Divorț din cauza zdruncinării grave a raporturilor de familie – Divorț cu culpă), aflat pe rolul instantei noastre între reclamantul ADEM TOPAL și pârâta CEBAN ANJELA IVANOVNA;

Deoarece citația cuprinzând cererea de chemare în judecată și termenul de judecată, expediată la adresa dumneavoastră din străinătate menționată în dosar, nu a putut fi comunicată, instanța a decis comunicarea prin publicitate a cererii de chemare în judecată și a termenului de judecată.

Cererea de chemare în judecată conține următoarele solicitări: părțile nu au copii comuni; reclamantul s-a întors în Turcia deoarece locul de muncă și copiii săi se află în Turcia, însă pârâta nu s-a întors în Turcia, deși nu are un motiv întemeiat; pe parcursul șederii în străinătate nu au existat relații conjugale între părți, această situație fiind cauzată de pârâtă; pârâta nu și-a îndeplinit obligațiile ce îi revin prin uniunea matrimonială; pârâta nu s-a mai întors în Turcia de 10 ani. S-a susținut că pârâta nu mai are sentimente de dragoste și respect față de reclamant, nu mai există niciun beneficiu în continuarea căsătoriei, iar din aceste motive s-a solicitat pronunțarea divorțului și obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată și a onorariului de avocat.

AVERTISMENT: „În conformitate cu art. 122 din Codul de Procedură Civilă, puteți depune întâmpinarea în termen de două săptămâni de la comunicarea cererii de chemare în judecată; în conformitate cu art. 128 din Codul de Procedură Civilă, în cazul în care nu depuneți întâmpinarea în termenul legal, se va considera că ați negat în totalitate faptele invocate de reclamant în cererea de chemare în judecată.”

Data termenului de judecată: Trebuie să fiți prezent personal la ședința de judecată din data de 22/09/2026, ora 11:00, sau să fiți reprezentat prin mandatar. În caz contrar, în conformitate cu art. 213/2 din Codul de Procedură Civilă, modificat prin Legea nr. 3156, judecata va continua în lipsa dumneavoastră. Prezentul anunț este publicat cu valoare de comunicare a cererii de chemare în judecată și a termenului de judecată. 17/02/2026

#ilangovtr Basın no ILN02455913