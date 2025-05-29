İSTANBUL ANADOLU 82. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 82. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO : 2024/577 Esas

KARAR NO : 2025/183

Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/02/2025 tarihli ilamı ile 299/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Kamil ve Leyla oğlu, 22/03/1968 Akçaşehir doğumlu HASAN AKSOY tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 günlük süre içerisinde CMK' nın 272. Ve 273 maddeleri uyarınca mahkememize dilekçeyle veya zabıt katibine usulünce sözlü beyanda bulunması ve tutanağı hakime onaylatması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere, süresinde yasal yollara başvurulmadığı taktirde hükmün kesinleşerek infaz edileceğine dair karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 27.05.2025

#ilangovtr Basın no ILN02233031