İSTANBUL ANADOLU 8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2026 00:00
REPUBLİKA TURCJİ STAMBUŁ ANATOLİJSKİ 8. SĄD GOSPODARCZY PİERWSZEJ INSTANCJİ

Numer sprawy: 2017/568 POWİADOMİENİEW związku z toczącym się w naszym sądzie pozwem o odszkodowanie (umowny) pomiędzy Powodem, TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI SPÓŁKA AKCYJNA, a Pozwanym, TELECOLOR SP.Z.O.O.;

W naszych aktach sądowych w opinii komisji ekspertów z dnia 14.12.2022 r. stwierdzono, że: Powód, Türk Eximbank Export Credit Bank A.Ş., domaga się odszkodowania regresowego za wypłatę odszkodowania z ubezpieczenia, którą wypłacił w związku z telewizorami LCD wyeksportowanymi przez swojego ubezpieczonego, Vestel Ticaret A.Ş., do pozwanego, polskiej spółki Telecolor Sp. z o.o., na zasadzie „zapłaty za towar”, ale której nie udało się odzyskać. Przedmiotowy eksport został zrealizowany za pośrednictwem Urzędu Celnego w Manisie na podstawie zgłoszeń celnych z dnia 22 października 2012 r. i 16 listopada 2012 r., a łącznie 1461 telewizorów zostało dostarczonych pozwanemu bez zastrzeżeń, ustalono, że bank będący powodem uzyskał status następcy prawnego i umownego zgodnie z Umową Ubezpieczenia Kredytów Eksportowych oraz umową cesji z dnia 19.02.2014 r. zawartą między nim a ubezpieczonym, spółką Vestel; że zgodnie z badaniem komisji ekspertów ryzyko handlowe w polisie zmaterializowało się z powodu braku płatności ze strony pozwanego; że ubezpieczyciel dokonał płatności w wysokości 168 720,75 USD na rzecz swojego ubezpieczonego w dniu 11.03.2014 r.; że w związku z tym powód może dochodzić od pozwanego łącznej kwoty 187 467,50 USD, stanowiącej sumę kwoty wypłaconej w ramach sukcesji prawnej oraz różnicy w wysokości 18 325,75 USD wynikającej z umowy cesji; oraz że odsetki w walucie obcej mogą być naliczane od kwoty głównej od daty płatności, a od pozostałej kwoty od daty cesji, zgodnie z ustawą nr 3095.”
W opinii biegłego z dnia 03.06.2021 r., która została uzyskana na podstawie instrukcji i złożona w naszych aktach sądowych; „Ustalono, że księgi handlowe i rejestry spółki Vestel Ticaret A.Ş., która nie jest stroną postępowania, za lata 2012–2017 zostały zbadane, a protokoły otwarcia i zamknięcia dziennika, księgi głównej i ksiąg inwentarzowych spółki były zgodne z procedurą i wzajemnie się potwierdzały. Zapisy te mają moc dowodową zgodnie z art. 222 Kodeksu postępowania cywilnego. Dwie transakcje eksportowe o łącznej wartości 233 467,50 USD zostały przeprowadzone na rzecz pozwanej spółki Telecolor w dniach 22 października 2012 r. (107 500,00 USD) i 16 listopada 2012 r. (125 967,50 USD), zgłoszono, że eksport ten był ubezpieczony przez Türk Eximbank, a po braku płatności ze strony pozwanego, bank wypłacił ubezpieczonemu przedsiębiorstwu Vestel łącznie 168 922,84 USD w dniu 11 marca 2014 r. Zgodnie z zapisami na rachunku bieżącym Vestel Ticaret A.Ş., po odliczeniu kwoty głównej z ubezpieczenia od całkowitych wpływów z eksportu, pozostała należność od pozwanego Telecolor w wysokości 64 746,75 USD. Ta pozostała kwota została zaksięgowana jako prawnie niedopuszczalny wydatek w dniu 31 grudnia 2015 r., w związku z czym ustalono, że Vestel nadal jest wierzycielem pozwanego.
Niniejsze zawiadomienie doręcza się pozwanemu TELECOLOR SP.Z.O.O. i jednocześnie upomina się go, zgodnie z art. 281 Kodeksu postępowania cywilnego, o złożenie w terminie dwóch tygodni wszelkich posiadanych przez niego oświadczeń. 24.02.2026

 

#ilangovtr Basın no ILN02448468