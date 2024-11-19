İSTANBUL ANADOLU 8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİN'DEN

ESAS NO : 2022/850 Esas



DAVALILAR :

1- ADEL MAGEED SHALAAN ALSAEDI Huzur Mah. Skyland İstanbul B-Blok Kat:17 No:258 Sarıyer/ İSTANBUL



2- ANDREI KURDANOV Suadiye Mah.Bağdat Cad.Palaj Yolu Sok.No:27Kadıköy/ İSTANBUL



3- AVAZ DIDARKHANALIDARESI Bağdat Cad Cemal Bey Ap N:393 Kadıköy/ İSTANBUL



4- FAKHREDDIN SOLEIMANIRAD Atatürk Mah.Gülnihal Sk. No:7-9/62 Ataşehir/ İSTANBUL



5- FANIS SIBATOV Sahrayıcedit Mah.Mümin Deresi Sok.No:308Kadıköy/ İSTANBUL



6- KHALID LUTFI MOHAMMED ALISSAWI Mümin Dere Cad. 2/B Altower Rez.Sahraicedit Mah.Kadıköy/ İSTANBUL



7- MANUEL IGNACIO GARCIA-DURAN DE BAYO Şenlikköy Mah. Eski Halkalı Cad. No:3/7 Bakırköy/ İSTANBUL



8- MIR FARID MOUSSAVI BARAB Şehit Muhtar Mah. Öğüt Sk. No:1014 Beyoğlu/ İSTANBUL



9- MOHAMMED OMRAN Mümindere Cad. 2/B Altower S.Cedit Kadıköy/ İSTANBUL

10- NUNO ALBERTO PEDRO BATISTA Ömer Avni Mah.İnebolu Sok.9/7 Setüstü-Kabataş Beyoğlu/ İSTANBUL



11- RACHID ZAFAD Mümindere Cad. No:2/B Altower Sahrayıcedit Kadıköy/ İSTANBUL



12- SAEED ESLAMI Sahrayıcedit Mah. Mümin Deresi Sk. No:2 Altower Residance D:304 Kadıköy/ İSTANBUL



13- SAEID TAHERI Cumhuriyet Mah Sinpaş Queen Bomonti D:25 Şişli/ İSTANBUL



14- SEYED HASSAN MIR MOHAMMAD ALI Sahrayıcedit Mah. Mümin Deresi Sk No:2 Kadıköy/ İSTANBUL



15- THAFER MUSTAFA AHMED Sahrayıcedid Mah Mümin Deresi Sk N:2 Al Tower Projesi No:284,285,283,286 Kadıköy/ İSTANBUL



16- TIMUR AMANJULOV Çoba Mahallesi Sanayi Caddesi Nish İstanbul C Blok Rezidans 44C No:149 Kartal/ İSTANBUL



Davacı Gmo Yapı Grup Endüstri Sanayi Ticaret Limited Şirketi İle Davalılar, Adel Mageed Shalaan Alsaedı, Andreı Kurdanov, Avaz Dıdarkhanalıdaresı, Bı Bı Aghdas Saadatmand Hashemı, Fakhreddın Soleımanırad, Fanıs Sıbatov, Khalıd Lutfı Mohammed Alıssawı, Long Yu Shuangke Yu, Manuel Ignacıo Garcıa-duran De Bayo, Mır Farıd Moussavı Barab, Mohamad Alı Kaj, Mohamed Abdulbaset Mohamed Gerfal, Mohammed Omran, Nuno Alberto Pedro Batısta, Rachıd Zafad, Saeed Eslamı, Saeıd Taherı, Seyed Hassan Mır Mohammad Alı, Svetlana Belov, Thafer Mustafa Ahmed, Tımur Amanjulov, Smk Taahhüt Yapı Endüstri Ve Dış Ticaret Limited Şirketi arasında mahkememizde görülmekte olan Sözleşmenin İptali, Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davası nedeniyle;



Davacı tarafça mahkememizin 2022/850 Esas sayılı dosyası ile birleştirilen dava dosyasında hukuka aykırı olarak düzenlenen kat karşılığı inşaat sözleşmesi nedeniyle davalılar adına tescil edilen İstanbul İli Kadıköy İlçesi Sahrayı Cedit Mah. Mümindere Cad. 174 Pafta 21 Parselde kayıtlı taşınmazda 234, 235, 241, 242, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 275, 277, 278, 280, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 316, 317, 318 ve 319, nolu bağımsız bölümün tapularının iptali ile davacı şirket tarafından tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi talepli dava açıldığından,



Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize birleşen 2022/1037 Esas sayılı dosyaya ait dava dilekçesi, 02/01/2023 tarihli birleştirme kararı, 03/01/2023 tarihli tensip zaptı, 03/01/2023 tarihli ihtiyati tedbir talebi hakkında karar ile iş bu davaya ait dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olduğu ancak adresinizden ayrılmanız sebebi ile tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Mahkememizin bu davasının duruşması 15/01/2025 günü saat: 14:20'da Mahkememizin duruşma salonunda yapılacaktır. Yukarıda isimleri yazılı davalıların, belirtilen gün ve saatte Mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmadıkları veya kendilerini bir vekil ile de temsil ettirmedikleri takdirde, yokluklarında yargılama yapılacağı ve gerekirse yokluklarında karar verileceği, bu ilanın yayınlanmasından 7 gün sonra yukarıda yazılı davalılara yine yukarıda yazılı hususların tebliğ edilmiş saylıcağı İLANEN TEBLİĞ/İHTAR OLUNUR.

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