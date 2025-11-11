İSTANBUL ANADOLU 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

İSTANBUL ANADOLU 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/636 Esas

KARAR NO : 2022/678

Davacılar EYÜP KARAOT, MAHİDE GÜL GÖBELEZ, SEMRA SELÇİK KÖPÜR, SERAP ELBUĞA aleyhine mahkememizde açılan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Arsa Paylarının Düzeltilmesi) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizin 2021/636 Esas, 2022/678 Karar sayılı kararında;

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1- Açılan davanın mahkememizin görevli olmamasından dolayı HMK 114/1-c maddesi uyarınca USULDEN REDDİNE,

2. Görevli mahkemenin İstanbul Anadolu Nöbetçi SULH HUKUK Mahkemesi olduğunun tespitine,

3. Davacı ve/veya davalı taraftan herhangi birinin talebi halinde dava dosyasının görevli ve yetkili İstanbul Anadolu Nöbetçi SULH HUKUK Mahkemesine gönderilmesine,

4. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 20. maddesi gereğince Karar verildiği anda kesin ise tebliğ tarihinden süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten, kanun yoluna başvurulmuşsa bu başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık hak düşürücü süre içerisinde mahkememize başvurarak dava dosyasının görevli ve yetkili İstanbul Anadolu Nöbetçi SULH HUKUK Mahkemesine gönderilmesini talep etmelerinin gerektiğine, aksi taktirde mahkememizce davanın açılmamış sayılmasına karar verileceğine,

5. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 331/2 maddesi gereğince; görevsizlik kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmesi halinde yargılama giderlerine o mahkemenin hükmedeceğine; şayet görevsizlik kararından sonra davaya başka bir mahkemede devam edilmemiş ise talep üzerine mahkememizin dosya üzerinden bu durumu tespiti ile davacıyı yargılama giderlerini (yargılama harç ve giderleri ile vekalet ücreti) ödemeye mahkum edeceğine,

6. Davacı tarafından yatırılan gider avansının kullanılmayan kısmının karar kesinleştiğinde ve istek halinde görevli mahkemede tevzi edilecek dosyaya aktarılmasına, dava dosyasının görevli mahkemeye süresi içinde gönderilmesinin talep edilmemesi halinde, bakiye gider avansının istek halinde yatıran davacıya iadesine,

Dair; taraf vekillerinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı." şeklinde karar verildiği,

Kendisine tebligat yapılamayan 20144090392 T.C Kimlik numaralı davalı Alpin Karrenkamp'a 07/12/2022 Tarih ve 2022/678 Sayılı mahkeme kararı tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.13/10/2025

#ilangovtr Basın no ILN02331727