İSTANBUL ANADOLU 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İSTANBUL ANADOLU 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/672 Esas

KARAR NO : 2025/216

Davacı GÜZİN EREREN aleyhine mahkememizde açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere:

"1- Davanın KABULÜ ile,

27736943630 TC kimlik numaralı muris Fatma Ulukut'a ilişkin düzenlenen Trabzon 3. SHM' nin 2022/312-310 E-K sayılı veraset ilamının iptaline, İstanbul Anadolu 15. SHM' nin 2024/1591-1592 E-K sayılı veraset ilamının gerçeğe uygun olarak düzenlendiğinin tespitine,

3-Harçlar Kanunu gereğince alınması gereken ‭‭615,40 TL harçtan başlangıçta alınan 427,60 TL harcın mahsubu ile eksik kalan ‭187,80 TL harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen alınıp hazineye gelir kaydına,

4- Davacı tarafından yapılan ve aşağıda dökümü gösterilen ‭53.156,2‬0 TL yargılama giderinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınıp davacı tarafa verilmesine,

5- Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden AAÜT gereğince belirlenen 30.000 TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınıp davacı tarafa verilmesine,

6- HMK 333. Maddesi gereği kullanılmayan gider avansının hükmün kesinleşmesi halinde ilgili taraflara iadesine,

Dair; gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı." şeklinde karar verilmiş olup, kendisine tebligat yapılamayan 20129725424 T.C. Kimlik numaralı HİKMET ERATEŞLİ'ye gerekçeli karar ilanen tebliğ olunur.

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