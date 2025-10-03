T.C. İSTANBUL ANADOLU 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2022/744 Esas

KARAR NO : 2022/1552

Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03/11/2022 tarihli ilamı ile sanık hakkında CMK'nun 223/2-e maddesi uyarınca sanığın atılı suçtan BERAATİNE karar verilen Fevzi ve Hidayet oğlu, 16/03/1977 doğumlu, Osmaniye, Kadirli, Yeşiltepe mah/köy nüfusuna kayıtlı 73999063264 TC Nolu, ALİ SİVRİKAYA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve katılan vekili ile Cumhuriyet Savcısının istinaf başvuru dilekçeleri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılıKanunun 28-29. Ve müteakip maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığatebliğ edilmiş sayılacağına,

3- Sanığın, kararın tebliğ tarihinden başlayarak 2 hafta süre içerisinde CMK'nın 272. ve 273. maddeleri uyarınca mahkememize dilekçeyle veya zabıt katibine beyanla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olarak ve süresinde istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşerek infaz edileceğine dair karar verildiği ilanen tebliğ olunur.01.10.2025

