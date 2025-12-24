İSTANBUL ANADOLU 7. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

T.C. İSTANBUL ANADOLU 7. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/213 Esas

DAVALI : AYLA YAYLA

Davacı Tayfun Yayla tarafından tarafınıza Almanya Amtsgericht Offenbach am Main Sulh Mahkemesi-Aile Mahkemesi'nin 315 F 633/14 S sayılı boşanma kararının Türkiye'de geçerlilik kazanması adına tanıma tenfiz davası açılmış olup, tebliğden itibaren 2 (iki) haftalık süre içerisinde davaya cevap dilekçesi sunmanız ve duruşma tarihi olan 02/07/2026 günü saat: 09:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

