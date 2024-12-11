İSTANBUL ANADOLU 7. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

T.C. İstanbul Anadolu 7. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/363 Esas

DAVACI : HALİL ERDOĞAN - Brüningheide 65 48159 Münster/ALMANYA

DAVALILAR :

1- DİLAY DAMLA ERDOĞAN - Soğanlık Yeni Mah. Karayemiş Sk. No:35 İç Kapı No:3 , Kartal/ İSTANBUL

2- YEŞİM ÖZYURT - Soğanlık Yeni Mahalle, Karayemiş Sk. No:35 İç Kapı No:3Kartal/ İSTANBUL

Davacı HALİL ERDOĞAN tarafından davalılar DİLAY DAMLA ERDOĞAN ve YEŞİM ÖZYURT aleyhine açılan Nafakanın Kaldırılması davasının yapılan yargılamasında;

İstanbul Anadolu 7. Aile Mahkemesi tarafından tebliğe çıkartılan iştirak nafakasının kaldırılmasına ilişkin dava dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma gününü bildirir tebligatın davalıların yurtdışında olduklarından bahisle iade edildiği ve yurt dışında tespit edilen adreslerine de tebligat yapılamadığı anlaşılmıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu itibarla davacı Halil Erdoğan tarafından davalılar Dilay Damla Erdoğan ve Yeşim Özyurt'a mükerrer olarak ödediği iştirak nafakasının kaldırılması talepli dava ikame edilmiş olup, davaya 2 haftalık yasal süre içerisinde cevap dilekçesi sunabilecekleri ve duruşma günü olan 17/06/2025 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmamaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmemeleri durumunda yargılamaya yokluklarında devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02137795